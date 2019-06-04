Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный вынужденно продлен

Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада в посёлке Новосиликатный. На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен.
На улице Малахова до 17 июня 2019 года временное ограничение горячей воды коснется трех многоквартирных домов. Эта мера также является вынужденной из-за возросшего после опрессовки объема работ на участке.
Список объектов, где вода появится позже, отмечен на карте:
Напомним, всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан. Специалисты будут делать все возможное, чтобы возобновить горячее водоснабжение раньше намеченного срока.