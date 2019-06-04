Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный вынужденно продлен

По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, проведенных по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 в рамках подготовки города к следующему отопительному сезону, специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании приняли решение об увеличении объема перекладки коммуникаций на двух участках магистральных трубопроводов. В связи с этим срок подачи горячего водоснабжения в поселке Новосиликатный и нескольких жилых домах на улице Малахова переносится на 12 дней. Подача ресурса будет возобновлена 17 июня 2019 года.

Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада в посёлке Новосиликатный. На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен.

На улице Малахова до 17 июня 2019 года временное ограничение горячей воды коснется трех многоквартирных домов. Эта мера также является вынужденной из-за возросшего после опрессовки объема работ на участке.

Список объектов, где вода появится позже, отмечен на карте:

Напомним, всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан. Специалисты будут делать все возможное, чтобы возобновить горячее водоснабжение раньше намеченного срока.