Сроки доставки Почтой России: как долго будет идти посылка?

Пользуясь услугами Почты России, многие клиенты неоднократно замечали, что сроки доставки могут сильно отличаться. Ознакомиться с регламентированными сроками возможно на официальном сайте государственной почты. Там четко указаны временные рамки доставки на каждый вид почтового отправления. Законное постановление № 160 от 2006 года включает в себя всю необходимую информацию.

Как узнать сроки доставки посылки внутри страны

Почта России. Источник: ООО «Фикси».

На официальном сайте Почты России есть все необходимые инструменты для отслеживания почтовых отправлений, для расчета стоимости и сроков доставки писем и бандеролей. Современное технологическое оснащение позволяет клиентам почтовой службы быстро и легко получать необходимую им информацию самостоятельно:

на сайте государственной почты предложена специальная таблица , в нее необходимо вписать нужный регион страны и населенные пункты , между которыми будет осуществляться сообщение. Данная поисковая система позволяет быстро рассчитать сроки доставки посылки или письма;

в нее необходимо вписать нужный регион страны и населенные пункты между которыми будет осуществляться сообщение. Данная поисковая система позволяет быстро рассчитать сроки доставки посылки или письма; узнать сроки доставки и стоимость посылки можно при помощи специального онлайн калькулятора , размещенного на сайте Почты России. Расчет производится достаточно просто , в предложенной форме необходимо указать пункт отправления , пункт назначения и вид посылки с приблизительным весом. Быстрый расчет позволит узнать стоимость данной услуги и приблизительную дату прибытия товара;

размещенного на сайте Почты России. Расчет производится достаточно просто в предложенной форме необходимо указать пункт отправления пункт назначения и вид посылки с приблизительным весом. Быстрый расчет позволит узнать стоимость данной услуги и приблизительную дату прибытия товара; почтовое отслеживание посылок позволяет контролировать соблюдение сроков доставки и её маршрут передвижения.

Отправляя письмо или посылку внутри одного города, можно рассчитывать, что оно дойдет до адресата в течение 2−3 дней. Почтовое отправление в другой населенный пункт будет иметь свои сроки, из расчета расстояния между пунктами отправки и назначения. Узнать более точно стоимость и время доставки возможно, позвонив по контактному телефону Почты России.

Сроки доставки международных посылок

Отправляя письмо или посылку за границу, клиент может заранее узнать приблизительную стоимость данной услуги на сайте почты. Более точно сроки её доставки будут установлены при оформлении груза на отправку. В зависимости от способов доставки, отправится посылка наземным или воздушным путем, будут зависеть и сроки её прибытия в страну назначения. В любом случае, стоит помнить, что отследить посылку по трек-номеру можно в любое время. Это даст возможность ориентироваться в сроках прибытия посылки.

Хранение посылок в почтовом отделении

Посылки. Источник: ООО «Фикси».

Все вопросы по несоблюдению сроков доставки посылок оспариваются в законном порядке. Если нарушения были зафиксированы со стороны сотрудников почты, то, по законодательству Российской Федерации, такие действия влекут за собой финансовое наказание в виде штрафов. Клиент же может потребовать денежную компенсацию за каждый день задержки.

В случае, если клиент не является за посылкой на почту после получения двух извещений, его бандероль отправляется на склад для хранения.

Отследить посылку по номеру и найти её местонахождение, даже на складе хранения, можно на сайте трекинг компании Posylka.net. Данный ресурс позволяет проводить Почта России отслеживание в любое удобное время. Сайт находится в открытом доступе и сотрудничает с большинством курьерских служб по всему миру.