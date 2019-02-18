Сроки отключения горячей воды в России хотят сократить до трех дней

Сроки планового отключения горячей воды в России могут сократиться, пишут РИА «Новости » со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса. По его словам, для этого сейчас разрабатывается внедрение «умных технологий» в ЖКХ.

«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», — заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Замглавы Минстроя отметил, что в сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения. «Да и людям некомфортно», — добавил Чибис.

Для решения этой задачи Минстрой проводит эксперименты в больших районах различных городов. Оказалось, что двухнедельный срок реально сократить без миллиардных инвестиций. «Достаточно оказалось „умного“ подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», — заявляют в Минстрое.

По словам Чибиса, в модернизации упомянутых технологических процессов готов вкладываться бизнес — в том числе крупные корпорации, среди которых «Ростелеком» и концерн «Калашников».

В данный момент в ведомстве заняты подсчетами и оценками необходимого объема инвестиций.