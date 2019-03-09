США посчитали водопроводную воду в России опасной

Список составило турагентство Globehunters. В него вошли 187 стран, в том числе Россия, и все бывшие республики СССР, кроме Эстонии. Безопасной признана водопроводная вода в США (кроме острова Гуам, одного из владений Соединенных Штатов), Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза.
Издание напоминает, что во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, от диареи, полученной из-за небезопасной воды, ежегодно умирают около 842 тысяч человек.