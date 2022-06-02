Насколько вырастут тарифы на тепловую энергию c 1 июля в трех городах Алтайского края

Базовый принцип
После заключения концессионного соглашения с СГК в Барнауле установили график повышения цены на тепловую энергию на 10 лет. Базовый принцип для краевого центра: уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.
Речь шла о том, что ежегодно отопление в краевом центре будет дорожать примерно на 100−150 рублей за гигакалорию.
С 1 июля все пойдет по плану. В Барнауле цена для абонентов СГК (а у нее 84% потребителей города) повысится на 6,6%.
В настоящий момент барнаульцы платят 2105,44 рублей за гигакалорию, с 1 июля тариф составит 2241,44 рубля (возрастет на 136 рублей).
В Бийске, где к уровню инфляции добавляется 3%, тариф с 1 июля увеличится на 7,3% или на 135 рублей: до 1 982,11 рубля за «гигу».
В Рубцовске возрастет на 4,3%. Там тепловая энергия будет стоить 2364,43 рублей за гигакалорию.
Что изменится
Между тем, по словам Игоря Лузанова, часть материалов, закупаемых компанией, подорожали на 15−20%, реже — на 30% - в то же время в настоящий момент наблюдается снижение цен. «Довольно существенно подешевели, например, трубы», — объяснил энергетик.
Немного подорожали и услуги подрядчиков. Повлияет ли это на цену тепловой энергии? Возможно, повлияет, но не в этом году.
«Мы должны дождаться официальных данных по индексу потребительских цен, он будет понятнее к концу года. Безусловно, установление тарифа будет не безоглядным, а с четким понимаем, что платят за это потребители и надо будет находить баланс между платой за ресурс и состоянием системы», — объяснил Игорь Лузанов.