Насколько вырастут тарифы на тепловую энергию c 1 июля в трех городах Алтайского края

С 1 июля отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске, как обычно, подорожает. Несмотря на рост цен на материалы, повышение пройдет плавно, по ранее намеченному плану. Высокая инфляция 2022 года, скоре всего, отразится на росте тарифов, но только в 2023 году. Как это произойдет, рассказал Игорь Лузанов, директор алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Базовый принцип

После заключения концессионного соглашения с СГК в Барнауле установили график повышения цены на тепловую энергию на 10 лет. Базовый принцип для краевого центра: уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.

Речь шла о том, что ежегодно отопление в краевом центре будет дорожать примерно на 100−150 рублей за гигакалорию.

С 1 июля все пойдет по плану. В Барнауле цена для абонентов СГК (а у нее 84% потребителей города) повысится на 6,6%.

В настоящий момент барнаульцы платят 2105,44 рублей за гигакалорию, с 1 июля тариф составит 2241,44 рубля (возрастет на 136 рублей).

В Бийске, где к уровню инфляции добавляется 3%, тариф с 1 июля увеличится на 7,3% или на 135 рублей: до 1 982,11 рубля за «гигу».

В Рубцовске возрастет на 4,3%. Там тепловая энергия будет стоить 2364,43 рублей за гигакалорию.

Цена тепловой энергии в Барнауле , Бийске и Рубцовске в 2022 году. СГК.

Что изменится

Между тем, по словам Игоря Лузанова, часть материалов, закупаемых компанией, подорожали на 15−20%, реже — на 30% - в то же время в настоящий момент наблюдается снижение цен. «Довольно существенно подешевели, например, трубы», — объяснил энергетик.

Немного подорожали и услуги подрядчиков. Повлияет ли это на цену тепловой энергии? Возможно, повлияет, но не в этом году.