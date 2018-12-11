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Стали известны даты отключения аналогового телевидения в Алтайском крае и других регионов Сибири

В Алтайском крае аналоговое телевидение отключат 3 июня 2019 года. Минкомсвязи обнародовало график отключения.

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CC0.

В начале декабря федеральные каналы в аналоговом варианте уже перестали показывать в Тверской области. С 11 февраля следующего года «аналог» отключат в восьми регионах (Магаданская, Пензенская, Рязанкская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня).

Еще 20 регионов, включая Москву и Московскую область, отключат по графику 15 апреля. Остальных это коснется 3 июня.

Среди тех, кто попадет во вторую очередь отключения в апреле — Кемеровская область. Прочие регионы СФО попали в третью очередь.

Россияне после перехода на «цифру» практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов.

Для того чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, нужны дециметровая антенна и телевизор, принимающий такой стандарт, либо телеприставка, которая преобразует цифровой сигнал и позволит смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно.

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