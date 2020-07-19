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Стали известны сроки перехода на электронные трудовые книжки

Россияне смогут устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам с 1 января 2021 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РЕН-ТВ.

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.
Скриншот видео youtube.com

До 31 октября 2020 года сотрудники должны сообщить работодателям, в каком виде хотят иметь трудовую. Если работодатель не получит от сотрудника никакой информации, то по умолчанию за ним будет оставлена бумажная версия. Завести электронную трудовую книжку можно будет в любой момент.

Если работник решит перейти на электронный вариант, бумажную трудовую он получит на руки. Ее необходимо будет сохранить, так как в электронные трудовые будет вноситься информация только начиная с 2021 года.

Тем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, электронную книжку выдадут автоматически.

Посмотреть электронный документ можно будет на сайте или в приложении Пенсионного фонда, а также на портале госуслуг.

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