Стали известны товары, которые подорожают в 2019 году

В 2019 году вырастут цены на бензин, сигареты, вино и автомобили. Это следует из доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике», сообщают «Известия».

По прогнозам ЦБ, топливо и сигареты подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января.

При на рост цен повлияет увеличение НДС: инфляция ускорится с 4 до 5−5,5%. Вообще, рост НДС повлияет НЕ на все группы товаров — к примеру, для продовольствия ставка остается льготной. Однако удорожание бензина влечет за собой рост транспортных расходов, которые уже несут почти все производители.

Из-за этого в 2019 году году подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Напомним, в 2019 году НДС возрастет с 18 до 20% и, кроме того, повысятся акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменится, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.