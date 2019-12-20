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20 декабря
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Стало известно, какие еще барнаульские застройщики перешли на эскроу-счета

Сразу два застройщика перешли на систему эскроу-счетов в Барнауле, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Это молодая строительная компания ИСК «Авангард» и ООО «Союз-строй». Также на проектное финансирование перешли два банка — «Дом.рф» и Газпромбанк.

ЖК "Дружба" застройщика ИСК "Авангард"
ЖК "Дружба" застройщика ИСК "Авангард"
avg22.com

ИСК «Авангард» начал продажи квартир второй очереди в своем ЖК «Дружба». Согласно проектной декларации, дом по адресу ул. Крупской, 118 будет иметь 17 этажей, 2 блок-секции и 240 квартир площадью от 20 до 73 кв. м.

Проектом предусмотрена подземная парковка на 41 машиноместо и три офисных помещения. Строительство обойдется застройщику в 415 млн. рублей. Проектное финансирование здесь впервые представляет банк «Дом.рф».

Строящийся дом на ул. Песчаной, 190 застройщика ООО&quot;Союз-строй&quot;
Строящийся дом на ул. Песчаной, 190 застройщика ООО"Союз-строй"
s-stroy22.ru

ООО «Союз-строй» возведет 10-этажку по адресу ул. Песчаная, 190. В доме будет 82 квартиры площадью от 25 до 100 кв. м. Здесь деньги дольщиков будут размещаться на эскроу-счету Газпромбанка. На строительство застройщик потратит 125,4 млн. рублей.

Оба дома планируют сдать в 2021 году.

Таким образом, сейчас в Алтайском крае по новым правилам работают четыре банка (Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и «Дом.рф») и семь застройщиков с десятью строительными проектами, подчеркнули в издании.

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