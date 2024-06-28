Стало известно, какие продукты будет поставлять Северная Корея в Россию

КНДР может начать отправлять в Россию яблоки и женьшень, сообщает lenta.ru

Российская и корейская стороны отметили большой потенциал для развития торговых отношений в части взаимных поставок продуктов питания.

Также российская и корейская стороны договорились о сотрудничестве в области поставок около 30 тест-систем для диагностики болезней животных.

Важным итогом стало подписание меморандума между ведомствами о сотрудничестве в области карантина растений и ботаники.

Ранее сообщалось, что стало известно, как прошла встреча Путина с Ким Чен Ыном в КНДР.

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