Стало известно, какие продукты будет поставлять Северная Корея в Россию

Российская и корейская стороны отметили большой потенциал для развития торговых отношений в части взаимных поставок продуктов питания.
Также российская и корейская стороны договорились о сотрудничестве в области поставок около 30 тест-систем для диагностики болезней животных.
Важным итогом стало подписание меморандума между ведомствами о сотрудничестве в области карантина растений и ботаники.
Ранее сообщалось, что стало известно, как прошла встреча Путина с Ким Чен Ыном в КНДР.
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