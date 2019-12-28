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Потребитель

Стало известно, какой смартфон в 2019 году покупали чаще всего

Самой популярной моделью смартфона в 2019 году в России стал Samsung Galaxy A50. Охотнее всего покупатели приобретали гаджеты за 10−20 тысяч рублей и флагманские модели дороже 50 тысяч, сообщают РИА Новости.

Телефон.
Телефон.
СС0

Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей.

Восемь из десяти проданных телефонов были произведены Samsung, Apple, Huawei, Honor или Xiaomi. В «М.Видео» это объясняют тем, что покупатели хорошо знают эти компании.

Чаще всего россияне предпочитают смартфоны с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов. Многие также отдали предпочтение безрамочным телефонам.

Возросли требования к камерам — спросом пользуются гаджеты с матрицей от 16 мегапикселей.

Также 90 процентов россиян выбрали смартфоны с двумя SIM-картами и 93 процента — поддерживающим стандарт связи 4G.

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