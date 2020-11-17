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17 ноября
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Потребитель

Стало известно, когда в Россию вернут вытрезвители и сколько будет стоить ночь

Уже с 1 января 2021 года региональные власти смогут открывать платные вытрезвители. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
fishki.net

Рязанский совместно с другими членами Совфеда и депутатами является автором законопроекта о возвращении вытрезвителей в России. Его уже приняли в первом чтении в Госдуме, второе и третье он должен пройти до конца года. 1 января 2021 года законопроект вступит в силу.

Законопроект предусматривает создание в России муниципальных и «государственно-частных» вытрезвителей — то есть, некоторые такие учреждения смогут брать деньги за содержание. Как именно предоставлять услуги вытрезвителя — платно или бесплатно, — будут решать региональные власти.

Ночь в платном вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей. Такую сумму назвал ТАСС глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году, работу с нетрезвыми перепоручили больницам.

Сейчас в некоторых регионах есть вытрезвители на базе медицинских и социальных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом. Власти считают, что подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки», и «не относятся к определенным ведомствам».

В Минздраве также заявляли, что опьянение человека «не является основанием для оказания ему медпомощи», а обслуживание нетрезвых людей в некоторых случаях приводит к нецелевым затратам.

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