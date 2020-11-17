Стало известно, когда в Россию вернут вытрезвители и сколько будет стоить ночь

Уже с 1 января 2021 года региональные власти смогут открывать платные вытрезвители. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Рязанский совместно с другими членами Совфеда и депутатами является автором законопроекта о возвращении вытрезвителей в России. Его уже приняли в первом чтении в Госдуме, второе и третье он должен пройти до конца года. 1 января 2021 года законопроект вступит в силу.

Законопроект предусматривает создание в России муниципальных и «государственно-частных» вытрезвителей — то есть, некоторые такие учреждения смогут брать деньги за содержание. Как именно предоставлять услуги вытрезвителя — платно или бесплатно, — будут решать региональные власти.

Ночь в платном вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей. Такую сумму назвал ТАСС глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году, работу с нетрезвыми перепоручили больницам.

Сейчас в некоторых регионах есть вытрезвители на базе медицинских и социальных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом. Власти считают, что подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки», и «не относятся к определенным ведомствам».

В Минздраве также заявляли, что опьянение человека «не является основанием для оказания ему медпомощи», а обслуживание нетрезвых людей в некоторых случаях приводит к нецелевым затратам.