Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Стало известно, на каком самолете можно будет улететь из Барнаула в Новосибирск

Компания S7 Airlines 22 ноября открыла продажу билетов на регулярный рейс Барнаул — Новосибирск. Он будет выполняться пять раз в неделю на самолете марки ВС Embraer 170, разработанном в начале 2000-х годов одноименной бразильской компанией.

Самолет Embraer 170
Самолет Embraer 170
Авиапредприятие "Алтай"

Рейс будет выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Вылет из Барнаула — в 18.55. Стоимость билета — 1930 рублей. Продолжительность полета — около 50 минут.

В авиапредприятии «Алтай» отмечают, что рейс «Барнаул — Новосибирск» хорошо стыкуется с дальнешим вылетом из аэропорта Толмачева в Москву, Санкт-Петербург, а также с международными рейсами.

Справка

Бразильский самолет ВС Embraer 170 вмещает 78 пассажиров. По данным сайта airlines-inform, является самым маленьким самолетом из семейства Embraer. Эксплуатируется в авиакомпаниях всего мира с 2004 года, в основном на коротких маршрутах.

Среди тех, кто использует ВС Embraer 170 на своих рейсах, есть такие авиакомпании, как Delta Airlines, Alitalia, Airnorth, AeroMexico, Saudia.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость