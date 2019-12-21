Стало известно, насколько и когда в России подорожают водка и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года увеличится на 15 рублей за поллитра, на коньяк — на 45 рублей. Восемь рублей накинут на полиллитрову бутылочку бренди, сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ Минфина России.

С ценами на алкоголь в России все довольно просто: с 2009 года для борьбы с теневым производством Минфин устанавливает минимальные розничные и оптовые цены.

Согласно его приказу, размещенному на федеральном портале проектов правовых актов, минимальная розничная цена водки возрастет с 1 января с 215 до 230 рублей, на коньяк — с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей (во всех случаях цены указаны для пол-литровых бутылок).