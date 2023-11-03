Стало известно, насколько подешевел iPhone 15 в России

На старте продаж iPhone 15 на 128 гб стоил 125-170 тыс. рублей.
На текущий момент цена составляет около 86 тыс. рублей. То есть смартфон подешевел примерно на 30%.
Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro Max стал дешевле на 13% в России.
Новый смартфон iPhone 15 подешевел в России на 30%, передает Lenta.ru.
На старте продаж iPhone 15 на 128 гб стоил 125-170 тыс. рублей.
На текущий момент цена составляет около 86 тыс. рублей. То есть смартфон подешевел примерно на 30%.
Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro Max стал дешевле на 13% в России.
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