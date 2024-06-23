Стало известно о новых правилах перевозки животных в российских поездах

Новшества внесли после трагического случая с котом Твиксом. Животное ехало вместе с хозяином в поезде и выбралось из переноски. Проводница решила, что в вагон зашел бездомный кот, и выкинула его на перрон. Волонтеры нашли Твикса мертвым. Обновленные правила опубликовали на сайте РЖД.