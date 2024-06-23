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Стало известно о новых правилах перевозки животных в российских поездах

Новшества внесли после трагического случая с котом Твиксом. Животное ехало вместе с хозяином в поезде и выбралось из переноски. Проводница решила, что в вагон зашел бездомный кот, и выкинула его на перрон. Волонтеры нашли Твикса мертвым. Обновленные правила опубликовали на сайте РЖД.

Так, известно о нескольких новых правилах:

  • Перевозить животных можно только в некоторых вагонах. Им обязательно нужно купить билет, в котором будет указан вид животного.
  • Проводники и начальники поездов будут знать о животных в вагонах. Также при оформлении билетов "соседа" будут видеть другие пассажиры.
  • Для провоза крупных и служебных собак требуется выкупить все купе. Они должны находиться на полу и носить намордник.
  • Теперь проводники обязаны искать хозяев потерявшихся животных. Если таковых не найдут, питомцев передадут работникам вокзала на ближайшей станции.

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