Стало известно о новых правилах перевозки животных в российских поездах

Так, известно о нескольких новых правилах:
- Перевозить животных можно только в некоторых вагонах. Им обязательно нужно купить билет, в котором будет указан вид животного.
- Проводники и начальники поездов будут знать о животных в вагонах. Также при оформлении билетов "соседа" будут видеть другие пассажиры.
- Для провоза крупных и служебных собак требуется выкупить все купе. Они должны находиться на полу и носить намордник.
- Теперь проводники обязаны искать хозяев потерявшихся животных. Если таковых не найдут, питомцев передадут работникам вокзала на ближайшей станции.
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