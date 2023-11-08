8 ноября
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Потребитель

Стало известно об опасности перевода денег на карту от незнакомых людей

Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы, пишет «Прайм».

Финансы.
Финансы.
СС0

После такого перевода жертве звонит якобы сотрудник банка. Он сообщает — одобрен кредит, и на счет уже поступили деньги.

Злоумышленник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты и попытается узнать СМС-код, пишет Lenta.ru.

Мошенники и правда могут оформить займ под большой процент или вообще похитить все сбережения на счете.

Потому ни в коем случае нельзя сообщить "звонарям" данные карты и СМС-код. Более того — обратиться в банк, чтобы вернули деньги отправителю.

Между тем новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники. В интернете распространяется новая мошенническая схема, ущерб от которой составил уже несколько миллионов рублей.

Злоумышленники пишут жертвам в социальных сетях и предлагают установить приложение по ссылке. Оно ложно показывает, как растут доходы от инвестиций.

Но если у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, мошенники рассказывают о препятствиях и больших расходах на такую операцию. Также они просят дополнительно вложить денег на счет.

Для вывода мошенники требуют найти поручителя и зарегистрировать его в Минфине России.

Также лжеброкеры делают звонки, представившись сотрудниками известных компаний. Обычно начинают предлагать "инвестировать" с 10 тысяч рублей — это сумма, которую можно внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги, а также финансы друзей и родственников.

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