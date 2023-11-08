Стало известно об опасности перевода денег на карту от незнакомых людей

Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы, пишет « Прайм ».

После такого перевода жертве звонит якобы сотрудник банка. Он сообщает — одобрен кредит, и на счет уже поступили деньги.

Злоумышленник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты и попытается узнать СМС-код, пишет Lenta.ru.

Мошенники и правда могут оформить займ под большой процент или вообще похитить все сбережения на счете.

Потому ни в коем случае нельзя сообщить "звонарям" данные карты и СМС-код. Более того — обратиться в банк, чтобы вернули деньги отправителю.

Между тем новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники. В интернете распространяется новая мошенническая схема, ущерб от которой составил уже несколько миллионов рублей.

Злоумышленники пишут жертвам в социальных сетях и предлагают установить приложение по ссылке. Оно ложно показывает, как растут доходы от инвестиций.

Но если у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, мошенники рассказывают о препятствиях и больших расходах на такую операцию. Также они просят дополнительно вложить денег на счет.

Для вывода мошенники требуют найти поручителя и зарегистрировать его в Минфине России.

Также лжеброкеры делают звонки, представившись сотрудниками известных компаний. Обычно начинают предлагать "инвестировать" с 10 тысяч рублей — это сумма, которую можно внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги, а также финансы друзей и родственников.