Стало известно, почему в России опять может подорожать коммуналка

Управляющие компании обязали проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, заявила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Действовавшее до сих пор законодательство определяло только минимальный перечень работ по содержанию общедомового имущества (туда входило и мытье полов). А уж как часто это делать, определяло общее собрание собственников жилья в доме», — сообщила эксперт KP.RU.