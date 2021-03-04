Стало известно, почему в России опять может подорожать коммуналка

Управляющие компании обязали проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, заявила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
«Действовавшее до сих пор законодательство определяло только минимальный перечень работ по содержанию общедомового имущества (туда входило и мытье полов). А уж как часто это делать, определяло общее собрание собственников жилья в доме», — сообщила эксперт KP.RU.
Теперь же УК обязаны будут изыскивать средства для ежедневной уборки, а стоимость даже одной такой помывки весьма ощутима.
В России с 1 марта вступили в силу новые правила, по которым влажная уборка с чистящими и моющими средствами в подъездах многоквартирных домов должна будет проводиться каждый день, пишет News.ru.
На территориях общего пользования теперь также установят урны на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Их обязаны очищать раз в сутки.