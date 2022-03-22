Стало известно, с какого числа в Алтайском крае будут курсировать «дачные» пригородные поезда

Пригородные «дачные» поезда начнут курсировать в Алтайском крае с 26 марта, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Компания «Алтай-Пригород» назначила дополнительные пригородные поезда и остановки.

26 марта, 2,3,7,9,10,14,16,17,21 апреля, далее по вторникам начнут курсирование следующие пригородные поезда (время местное):

№ 6382 Барнаул — Овчинниково ( отправление в 8:12 , прибытие в 10:18);

отправление в 8:12 прибытие в 10:18); № 6381 Овчинниково — Барнаул ( отправление в 13:42 , прибытие в 15:35).

Кроме того, с 1 апреля 2022 года назначаются дополнительные остановки у садоводческих хозяйств для поездов:

№ 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 км , 267 км;

267 км; № 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317 км , 316 км , 315 км , 296 км , 287 км;

316 км 315 км 296 км 287 км; № 6225 Артышта-2 — Барнаул , № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул , № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44 км , 22 км , 20 км , 17 км , 10 км , 7 км.

В связи с этим время отправления и прибытия указанных поездов пригородного сообщения изменится от 4 до 13 минут.

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.