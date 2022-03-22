22 марта
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Стало известно, с какого числа в Алтайском крае будут курсировать «дачные» пригородные поезда

Пригородные «дачные» поезда начнут курсировать в Алтайском крае с 26 марта, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Железная дорога
Железная дорога
СС0

Компания «Алтай-Пригород» назначила дополнительные пригородные поезда и остановки.

26 марта, 2,3,7,9,10,14,16,17,21 апреля, далее по вторникам начнут курсирование следующие пригородные поезда (время местное):

  • № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);
  • № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

Кроме того, с 1 апреля 2022 года назначаются дополнительные остановки у садоводческих хозяйств для поездов:

  • № 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;
  • № 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;
  • № 6225 Артышта-2 — Барнаул, № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул, № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

В связи с этим время отправления и прибытия указанных поездов пригородного сообщения изменится от 4 до 13 минут.

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

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