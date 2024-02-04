4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Стало известно, сколько продавцов осталось на Widberries после пожара в Шушарах

Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что их количество не уменьшилось, сообщает РИА Новости.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями.

Напомним, крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах 13 января. Огонь охватил площадь более 100 кв. метров. Ущерб от пожара оценили в более 10 млрд. рублей.

С 15 января маркетплейс начал выплачивать компенсации продавцам, чьи товары сгорели.

Ранее в квартире у основательницы Wildberries Бакальчук провели обыски. Известно, что правоохранители изъяли документацию, которая интересует следствие по делу о пожаре на складе в Шушарах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость