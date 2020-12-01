Стало известно, сколько в Барнауле будут стоить новогодние елки

С 1 декабря в Барнауле официально разрешили открываться елочным базарам. Ожидается, что они заработают во второй половине месяца, ориентировочно с 17 декабря, сообщили в администрации города.

Где откроются елочные базары

В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе — 10, в Центральном — 12, Октябрьском — 18.

Больше всего елочных базаров — 30 — будут функционировать в Индустриальном районе.

Сколько будут стоить елки в Барнауле

Стоимость новогодней елки будет составлять от 700 рублей, в зависимости от ее параметров.

Помимо главного праздничного атрибута, на барнаульских елочных базарах можно будет найти новогодние игрушки, гирлянды и многое другое.

В этом году планируется заготовить около 20−25 тысяч штук хвойных деревьев для Нового года.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

Как пройдет Новый год в Барнауле

На пл. Сахарова установят горки, снежные скульптуры и главную городскую елку, улицы украсят праздничной иллюминацией и плакатами.

Из-за коронавируса власти решили отменить мероприятия с массовым скоплением людей в районах города и на пл. Сахарова, в том числе не будет и новогодних фейерверков.

Отменяются также новогодние представления для детей во дворцах и домах культуры города.