Стало известно, сколько в Барнауле будут стоить новогодние елки

Где откроются елочные базары
В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе — 10, в Центральном — 12, Октябрьском — 18.
Больше всего елочных базаров — 30 — будут функционировать в Индустриальном районе.
Сколько будут стоить елки в Барнауле
Стоимость новогодней елки будет составлять от 700 рублей, в зависимости от ее параметров.
Помимо главного праздничного атрибута, на барнаульских елочных базарах можно будет найти новогодние игрушки, гирлянды и многое другое.
В этом году планируется заготовить около 20−25 тысяч штук хвойных деревьев для Нового года.
Как пройдет Новый год в Барнауле
На пл. Сахарова установят горки, снежные скульптуры и главную городскую елку, улицы украсят праздничной иллюминацией и плакатами.
Из-за коронавируса власти решили отменить мероприятия с массовым скоплением людей в районах города и на пл. Сахарова, в том числе не будет и новогодних фейерверков.
Отменяются также новогодние представления для детей во дворцах и домах культуры города.