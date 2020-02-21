Стало известно, во сколько обойдутся блины на Масленицу жителям Алтайского края

В Алтайкрайстате посчитали индекс блина — стоимость продуктов, которые входят в состав традиционного угощения на Масленицу.

В январе 2020 года по сравнению с первым месяцем 2019 года сильнее всего в Алтайском крае подорожала пшеничная мука (на 8,2%). На 5,4% дороже стала сметана, на 3,8% - соль, на 3,6% - молоко питьевое цельное, на 3,0% - масло сливочное.

Цены на сахар снизились на 38,0%, а яйца — на 4,4%. Масло подсолнечное подешевело 1,9%.

Сколько стоят ингредиенты для блинов в Алтайском крае*

Сливочное масло — 502 рубля кг,

Подсолнечное масло — 87 рублей кг,

Молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2% - 52 рубля литр,

Сметана — 164 рубля кг,

Десяток яиц — 53 рубля,

Сахар — 28 рублей кг,

Пшеничная мука — 27 рублей кг,

Соль — 9 рублей кг.

*указаны средние потребительские цены

Масленица. Блины СС0

Начинки блинов выросли на 3−10%. Например, сгущенное молоко подорожало на 9,8%, икра лососевых — на 7,5%, творог — на 7,2%, соленая рыба — на 6,4%, варенье, джем и повидло — на 3,4%, а мед — на 2,8%.

Когда Масленица в 2020 году

В 2020 году Масленичная неделя начнется 24 февраля, а сама Масленица будет 1 марта.

Всю неделю по традиции пекут блины и ходят в гости. После этого начнется Великий пост — самый строгий в году.