28 апреля
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Потребитель

Стало известно, во сколько россиянам обойдется шашлычный пикник

По данным Росстата, шашлычная корзина прилично подорожала, сообщает РБК.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Подорожание отметили на фоне роста цен на мясо и некоторые виды овощей. Шашлычная корзина выросла на 2,62−5,13% в зависимости от вида мяса.

Расчеты производили на фоне цен в марте этого года, в сравнении с мартом прошлого. В такую корзину вошли: мясо, овощи, майонез, кетчуп, хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки.

В этом году самый маленький рост цен показала свинина. Пикник с таким шашлыком будет стоить 2432,24 рубля. Это на 2,62% больше, чем в прошлом году.

Самым дорогим мясом оказалась говядина — такой шашлык обойдется в 2786,58 рублей (плюс 5,13%).

Ранее эксперты рассказали, как выбрать самое лучшее мясо для шашлыка.

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