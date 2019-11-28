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28 ноября -13°C

Неси сюда кто — рубль, кто — копеечку. В Барнауле готовится к открытию культовый торговый рынок

В столице Алтайского края после продолжительного ремонта готовится к встрече с посетителями знаменитый «Старый базар» (рынок «Центральный»). Его первое здание появилось в разгар перестройки, в 1986 году. В 90-е и нулевые годы был главным торговым местом Барнаула.

Как выглядит обновленный "Старый базар"
Как выглядит обновленный "Старый базар"
Дмитрий Лямзин. "Алтапресс"

Отсюда начиналось челночничество и мелкое торговое предпринимательство. Здесь же, вокруг базара, были построены первые барнаульские «комки». И этот же базар был законодателем моды на стартовом, диком этапе развития торговли в городе.

Но затем случилось так, что «Старый базар» утратил лидерство, чему в немалой степени способствовала неразбериха с владельцами и интриги близкого к администрации экс-мэра Владимира Колганова предпринимателя Попова («Деловой центр»). И вот теперь новые собственники пытаются вдохнуть в него вторую жизнь.

После всех неразберих администрация Барнаула в 2017 году продала «Старый базар» компании «Сибирия», близкой к предпринимательской семье Мудриков. После этого в помещении начался большой ремонт. Ребрэндингом торгового центра занялась управляющая компания ТЦ «БЦ».

В настоящее время известно, что первый этаж будет отведен под большой фуд-корт и магазины, а на втором разместится рынок экологических алтайских и сибирских продуктов.

Открытие центра «Старый базар», сначала только техническое, назначено на 30 ноября. Торжественное мероприятие с фанфарами, приглашением официальных гостей и разрезанием ленточек будет проведено в середине декабря.

А пока владельцы и разработчики стараются не пускать журналистов внутрь и готовят сюрпризы. Поэтому смотрите наш «внешний» фоторепортаж.

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