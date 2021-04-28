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Стартовал IX Международный туристском форуме VISIT ALTAI

Насыщенная деловая программа ориентирована на различные сегменты турбизнеса и включает в себя образовательные и презентационные мероприятия. В их числе семинары, конференции, круглые столы, публичные защиты проектов, профильные сессии и многое другое.

Международный туристский форум VISIT ALTAI.
Международный туристский форум VISIT ALTAI.
Фото предоставлено организатором.

Откроется форум 28 апреля «Сибирским съездом экскурсоводов». Ученые, экскурсоводы, общественные деятели и федеральные эксперты обсудят специфику организации экскурсионной деятельности в рамках экологического туризма, в том числе на территории особо охраняемых природных территорий. Блок вопросов будет направлен на разъяснение изменений законодательства в сфере экскурсионной деятельности. Также на площадке состоится презентация новых региональных путеводителей — «Путешествуй по Алтайскому краю» и «Пешком по Барнаулу».

Развитие цифровых технологий, их использование в туризме на примере работы системы онлайн бронирования B2B. Ostrovok станет одной из ключевых тем первого и второго дня работы форума. Для туроператоров и отельеров проведут обучающие семинары по онлайн-формам кассовой отчетности, которые обязательны для всех субъектов сферы туризма с 1 июля 2021 года, и лайфхакам по успешному развитию отеля. Завершится второй день форума встречей с известными путешественниками Алтайского края, совершившими свои экспедиции в 2020 году.

Третий день команда Profi. Travel представят участникам форума «портрет туриста Алтайского края», подведя итоги комплексного исследования турпотока и туристического потенциала Алтайского края, научат яркой и интересной презентации своих турпродуктов в онлайн-формате и расскажут, как продвигаться локальному туроператору, отелю, экскурсионному бюро, используя современные интернет-технологии.

1 мая форум VISIT ALTAI завершит свою программу праздником «Цветение маральника», который пройдет на турзоне «Бирюзовая Катунь». Он откроет летний туристический сезон в Алтайском крае.

Регистрация на мероприятия VISIT ALTAI доступна на официальном сайте события.

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