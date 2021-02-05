Стартовал прием заявок по программе «Стальное дерево» для жителей Заринска

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — начинают конкурсный отбор заявок на участие в программе «Стальное дерево» в 2021 году.

Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей региона. Заявки принимаются с начала февраля по 30 марта в электронном виде на адрес miloserdie@nlmk.com. Форма заявки размещена на сайте фонда.

В конкурсе могут участвовать жители Алтайского края, а также зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Фонд не поддерживает проекты, партнерами которых являются политические партии и движения или коммерческие структуры.

В 2021 году гранты будут предоставлять на проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Лучшие проекты будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие», администрации Заринска. Победители смогут реализовать их в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта составит 300 тыс. рублей.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и обновление спортивного инвентаря в детском доме.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com