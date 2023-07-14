Стартовала летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки продают со скидками до 70%

Летом, в самый жаркий сезон, особенно не хочется думать о том, что будем носить зимой. И очень зря, ведь в ISTNOVA (Павловский тракт, 188) как раз началась летняя распродажа: стильные дубленки, шубы и пуховики можно купить со скидками до 70%. Осталось всего две недели, чтобы выгодно утеплиться и встречать зиму в красивых обновках. Есть модели для женщин и мужчин на любой вкус.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%.

Говорят, что надо жить по средствам. Но что делать, если очень хочется новую шубу, а семейный бюджет не предполагает такого приобретения? Можно визуализировать ее в карте желаний и надеяться на чудо, но лучше дождаться распродажи в ISTNOVA и купить заветную вещь. Именно сейчас скидки доходят до максимума на некоторые модели: самые «горячие» изделия уже стоят на 70% дешевле.*

Норковая шуба украсит каждую женщину. Изысканно и роскошно — вот те слова, которые приходят на ум, когда видишь эти прекрасные изделия. Короткая автоледи или расклешенная длинная шубка, белый или классический темно-коричневый мех? Пока не перемеряешь полмагазина, уйти отсюда невозможно.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

Если вы закатываете глаза, когда слышите о мутоновых шубах, то явно не следите за трендами. Современные модели из овчины — легкие и актуальные. В ISTNOVA вы найдете шубки со вставками из норки или каракуля, с капюшоном или с воротником-стойкой.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

Скидки до 70% также и на не менее популярные в Сибири дубленки, ведь они практичные, красивые и теплые. Для активной девушки подойдет дубленка-авиатор, а для тех, кто любит разнообразие, — облегченная двусторонняя модель. Ее можно вывернуть, получив еще один новый образ.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

Выбор одежды просто поражает: тут найдет свою шубу и студентка, которая подписана на фэшн-блогеров, и любительница неординарных вещей, и женщина, предпочитающая нестареющую классику.

Сейчас все больше людей отказывается от натуральных материалов в пользу экологичных вариантов. В магазине ISTNOVA также есть куртки, пуховики и пальто из экомеха. Они и дешевле, и бережнее к природе, при этом достаточно теплые для сибирских морозов.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

Не забывая, что холодное время начинается с осени, стоит позаботиться о приобретении куртки из натуральной кожи или пальто. Обязательно обратите внимание на «косухи», они сейчас очень актуальны. Помимо спокойных цветов есть и яркие, которые помогут поднять настроение во время межсезонной хандры. Приятным бонусом станут по-настоящему летние скидки — до 70%.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

В ISTNOVA можно приодеться не только женщинам, но и мужчинам. Зимние и осенние куртки, пуховики и дубленки на любой вкус. Удобно сразу выбрать одежду для пары, посоветоваться и примерить вместе, чтобы увидеть, насколько гармонично вы будете выглядеть рядом.

Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ». Летняя распродажа: пуховики, шубы и дубленки со скидками до 70%. Фото предоставлено компанией «МЕХА СИБИРИ».

Июль — самое время готовиться к холодам. Со скидками до 70% можно купить шубу, дубленку или пуховик с большой выгодой. А с учетом стоимости зимней одежды, экономия получится внушительной.

* Срок проведения акции: с 10.07.2023 по 30.07.2023 года. Подробности уточняйте у продавцов.

Барнаул, Павловский тракт, 188 (ТРЦ «ARENA», 2 этаж)

vk.com/istnova

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