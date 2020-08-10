Стать участником зарплатного проекта Сбербанка можно в несколько кликов

Теперь присоединить свою карту к зарплатному проекту Сбербанка можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно выполнить несколько кликов.

Чтобы изменить статус своей классической или «золотой» карты на зарплатный, в настройках в мобильном приложении нужно выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю.

Все участники зарплатного проекта Сбербанка − работодатели и их сотрудники − получают широкий перечень преференций. Для держателей зарплатных карт предусмотрены выгодные условия по продуктам банка. Таким клиентам доступны повышенные ставки по вкладам и пониженные — по потребительским и ипотечным кредитам. Оформление кредита при этом занимает меньше времени, а для получения займа участнику зарплатного проекта достаточно будет предъявить только паспорт и карту.

Контроль операций по карте можно совершать дистанционно с помощью интернет-сайта или мобильного приложения. Зачисление зарплаты на карту Сбербанка происходит в течение десяти минут. Возможность присоединиться к зарплатному проекту банка по новым правилам есть как у сотрудников коммерческих компаний, так и государственных организаций.

Чтобы работодателю стать участником зарплатного проекта, организации достаточно подать заявку, и сделать это можно удаленно на сайте банка. Выдача карт возможна на территории организации силами сотрудников банка. Для крупных клиентов банк предоставляет услугу организации удаленного рабочего места для персонального менеджера, закрепленного за предприятием.

Перевести карту в статус зарплатной можно и в любом отделении банка. Для этого также потребуется минимум времени и усилий. Клиенту достаточно обратиться к сотруднику банка с просьбой подключить свою карту к зарплатному проекту и указать название организации-работодателя. Сотрудник банка поможет оформить заявление, которое клиенту останется только передать в свою бухгалтерию.

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Зарплатный проект Сбербанка — это современный и удобный сервис с большим числом дополнительных преимуществ. Возможности наших карт уже успели оценить представители разных категорий клиентов — бизнес, госсектор. Клиенты отмечают и оперативность обслуживания, и выгоды дополнительных предложений, в том числе по ипотеке, опцию по оформлению карты онлайн и другие. Многие из достоинств зарплатного проекта связаны с продвинутыми цифровыми возможностями банка.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.