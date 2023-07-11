Статистика несчастных случаев при работе на высоте требует серьезных мер

Требования к обеспечению безопасности высотных работников
Для организации работ на высоте предусмотрены регламентированные требования по безопасности сотрудников. Перечислим их:
- установка защитных ограждений высотой от одного метра;
- применение подъемников, подвесных конструкций;
- вывешивание предупреждающих плакатов;
- использование средств индивидуальной защиты.
На внедрении последних следует остановиться подробнее. Тревожная статистика показывает, что существующих мер уже недостаточно. Возникает потребность в оснащении каждого высотника специальными страховочными приспособлениями.
Почему нужно использовать страховочные стропы?
Страховочное оборудование должно быть включено в перечень обязательного оснащения работников на высоте. Необходимость его эксплуатации регламентируется правилами по охране труда, утвержденными Минтруда в 2020 году. Надежные страховочные стропы — неотъемлемая часть оборудования. Они комплектуются регуляторами, амортизаторами, изготавливаются из прочного арамидного шнура. Для производства карабинов используется нержавеющая сталь.
Стропы — соединительно-амортизирующие элементы, минимизирующие риски падения с высоты. Улучшить статистику и исключить случаи травматизма и летального исхода при высотных работах можно только при использовании специального оснащения. Юридические лица не должны нарушать действующее законодательство и обязаны обеспечивать сотрудников соответствующим оборудованием со всеми страховочными аксессуарами. Российские производители подобных систем наращивают мощности для обеспечения их стабильного изготовления и поставок желающим.