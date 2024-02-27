Steam внесли в реестр запрещенных сайтов России

Теперь, в случае блокировки, Steam Community игроки из России могут потерять доступ к своим профилям, спискам друзей и др., сообщает Baza.

По предварительным данным сайт запретили на основании решения МВД от 22 февраля.

Ранее Steam уже вносили в список запрещенных сайтов в 2015 году, тогда это сделали за страницу, «на которой опубликованы 20 причин употреблять наркотические средства».

Ранее сообщалось, что пользователи жалуются на массовые сбои в социальных сетях и мессенджерах.

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