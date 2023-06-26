Стоимость жизни в Черногории: цены, зарплаты, расходы

Черногория – государство, экономика которого демонстрирует стабильный рост. Это не только красивая, но и привлекательная для постоянного проживания страна. Здесь достаточно высокий уровень жизни, граждане чувствуют себя социально защищенными. Последнее время в Черногории создается все большее количество рабочих мест, увеличивается размер заработной платы. При этом стоимость продуктов питания и жилья вполне доступная. Многие иностранцы планируют построить здесь свою жизнь.

В Черногории благоприятные климатические условия. Есть все возможности для комфортного летнего отдыха. Здесь множество развлечений. Крупные города страны обладают хорошо развитой инфраструктурой. Проживание в Черногории привлекательно по многим причинам.

Если вы заинтересовались вопросом переезда в Черногорию для постоянного проживания, в первую очередь нужно ознакомиться со стоимостью жизни. Это позволит понять, подходят ли вам предлагаемые здесь условия. Предварительная подготовка к переезду предотвратить возможные разочарования.

Кафе и рестораны

Несмотря на то, что Черногория является небольшим государством, здесь довольно большое количество заведений общепита. В основе блюд местной кухни – морепродукты, свежие овощи. Популярностью пользуется мясо, приготовленное на гриле. Небольшие ресторанчики предлагают гостям оценить традиционные блюда по весьма доступным ценам. Если хотите попробовать средиземноморскую, французскую или итальянскую кухню, стоит сходить в один из солидных ресторанов.

Питание в недорогом ресторане обходится примерно в 390 рублей. Мы и дальше будем использовать российскую валюту, чтобы вы могли сопоставить цены Черногории с предлагаемыми в РФ. Три блюда в ресторане среднего уровня с расчетом на двух человек стоят 1600 рублей. За капучино потребуется заплатить 90 рублей.

Стоимость продуктов питания

В Черногории цена на продукты питания установлена на более доступном уровне по сравнению со многими другими европейскими странами. Это выгодно как для туристов, так и для иностранцев, которые заинтересованы в постоянном проживании на территории государства. Стоимость одного литра молока составляет 48 рублей, а воды 0,5 л – 54 рубля. За хлеб нужно заплатить примерно 35 рублей. Цена за килограмм сыра установлена на уровне 331 рубля, а куриной грудки без кожи и костей – 327 руб. Говяжья вырезка стоит 470 рублей. Килограмм апельсинов можно купить за 60 рублей. Стоимость продуктов питания может отличаться в зависимости от региона страны. Еще она зависит от места совершения покупки. На рынке продукция предлагается по более выгодной цене по сравнению с магазинами и супермаркетами.

Размер заработной платы

Ну а теперь перейдем к уровню заработной платы в Черногории. Этот вопрос интересует многих иностранцев, которые хотят переехать в государство для постоянного проживания. Оплата труда в Черногории ниже, чем в более развитых странах Европы, но стоит учитывать, что стоимость продуктов питания и проживания здесь более доступная. В среднем, в Черногории можно зарабатывать 30-40 тысяч рублей, но многое зависит от сферы профессиональной деятельности. По этой причине нужно досконально изучить рынок труда, выбрать наиболее выгодные и перспективные вакансии.

Переезд в Черногорию требует тщательного планирования. Вы должны определиться с местом проживания. Квартиру можно как арендовать, так и купить. Обязательно оценивайте перспективы трудоустройства. Позаботиться о том, чтобы при переезде у вас в запасе были деньги на проживание в стране с расчетом на 2-3 месяца. Узнать о доступных способах иммиграции в Черногорию вы можете у специалистов миграционной компании Migracia. Компания предлагает широкий выбор программа для перезда в Черногорию и другие страны Европы.