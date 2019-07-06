Стоит ли отказываться от макияжа летом и как прийти к «no makeup»

Многие красятся ежедневно. Слой тонального средства, пудры — все это явно не улучшает состояние кожи. Стараясь скрыть недостатки, легко навредить, особенно летом. Правильно ли отказываться от косметики и как прийти к «no makeup» — расскажет altapress.ru.

Почему лучше отказаться от макияжа

Косметика отличается по плотности, составу и другим характеристикам. Однако кожа страдает в любом случае, пишет Webmd.com. Поры забиваются, нарушается работа сальных желез, и на коже чаще возникают воспаления. Фактически то, что пытаются скрыть косметикой, проявляется еще и благодаря самому макияжу.

Путь к «no makeup»

Чтобы было легче отказаться от косметики, для этого следует соблюдать несколько правил по уходу за собой и, в частности, за кожей лица. Желательно внедрить как можно больше привычек сразу.

Привычки , которые портят макияж. yapokupayu.ru

Умывайся

Рекомендуется пересмотреть процесс умывания. Очищать кожу нужно тщательно и специальными средствами. В противном случае вы или повредите кожу, или избавитесь от макияжа не до конца. И ни в коем случае не умывайтесь мылом, советует «Сноб».

Тонкой и чувствительной коже глаз подойдет двухфазное средство на масляной основе. Обладательница сухой и чувствительной кожи может воспользоваться молочком или мицеллярной водой.

Об уходе тоже не стоит забывать. Используйте крем, подходящий вам по типу кожи — об этом, как и о средствах для умывания, лучше проконсультироваться с косметологом или дерматологом.

Ты — то , что ты ешь

Фрукты. овощи. орехи СС0

Чтобы помочь своему организму чувствовать себя лучше, следует постараться по максимуму исключить из рациона соль, сахар и алкоголь. Часто высыпания на коже связаны именно с проблемами кишечника и пищеварительной системы.

Лицо — своеобразный индикатор состояния вашего организма. Чтобы наверняка устранить акне и другие неприятности, пройдите обследование и найдите источник недуга.

Сон превыше всего

Чем лучше вы будете спать, тем свежее будете выглядеть. А значит, легче справляться с отсутствием косметики. Ежедневный восьмичасовой сон поможет избавиться от кругов под глазами и отечности.

Сон. СС0.

Легкий макияж

Следующая ступень, на которой при желании можно остановиться — использование средств с более легкой текстурой. Можете постепенно уменьшать количество используемых «баночек», чтобы перестать краситься совсем или просто облегчить свою ежедневную рутину.

Следующий шаг: плотное тональное средство можно заменить на легкий BB- или CC-крем. Также вместо этого можно точечно использовать консилер. Нанесите его на проблемные зоны и вы уже готовы к выходу в свет.