Стоит ли покупать кухонные ножи из дамасской стали

О ножах из дамасской давно известно любителям качественных резных инструментов. Именно такие ножи чаще всего используют для совершения своих кулинарных подвигов настоящие герои-повара. Нож из дамасской стали — это бренд, громкое имя, мнение о котором, тем не менее, неоднозначное. Какие плюсы и минусы у ножей из дамасской стали и стоит ли покупать их для использования на домашней кухне?

Дамасская сталь: лучшие стороны знаменитых ножей

Узнать настоящий ножик из дамаска поможет специфический узор на поверхности лезвия. Разводы образуются за счет неравномерного распределения углерода и неоднородности материала. Мастера специально подчеркивают эту особенность дамасской стали путем травления кислотами. Уникальные текстуры притягивают внимание и вызывают желание стать обладателем такого изысканного ножа. На режущие свойства узор никак не влияет, но смотрится он великолепно.

Прочность дамасской стали 62 HRC, что является отличным показателем для любых ножей, а для домашних кухонных — тем более. Таким инструментом можно резать не только продукты питания, но и твердые материалы — кость, дерево, жилы.

Как и любой другой стали у дамаска есть и минусы — куда ж без них. Стоят ли они вашего внимания и станут ли причиной отказаться от покупки — решать вам.

Недостатки ножей из дамасской стали

Любые кухонные ножи должны обладать немалой стойкостью к воздействиям. Дамасская сталь характеризуется низкой коррозостойкостью. Такие ножи требуют тщательного ухода — после использования инструмент необходимо тщательно вымыть и насухо протереть. Хранить его лучше в специальном чехле. К тому же, технология производства дамасской стали достаточно трудоемкая и энергозатратная, что не может не сказаться на итоговой цене ножа. Цена высокая и с этим ничего не поделаешь.

Современные кухонные ножи из дамасской стали производятся мастерами таким образом, чтобы не создавать владельцам дополнительных проблем. Но уход за ними все равно должен быть постоянный — после каждой готовки, выезда на природу, рыбалку, пикник нож необходимо тщательно осмотреть, очистить, вытереть.

Стоит ли покупать ножи из дамасской стали для использования на домашней кухне

С учетом всех плюсов и минусов дамаска можно сделать разные выводы. Одни ценители красивых и прочных ножей могут решить, что дамаск — не лучшее решение для резки продуктов на обычной кухне. Другие — не побоятся трудностей ухода и решатся приобрести качественный инструмент для творения кулинарных шедевров. Покупать или нет — решать вам. Одно можно утверждать точно — нож из дамасской стали будет идеальным подарком ценителю качества. Такой сувенир будет оценен по достоинству и займет важное место в арсенале каждого шефа. Подобрать красивые ножи на подарок или для своей кухни можно онлайн воспользовавшись сервисом www.tojiro.ru

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