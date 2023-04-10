Страхование ипотеки: что необходимо знать об особенностях

Ипотека — это залог недвижимости. В законодательстве РФ прописано требование об обязательном страховании ипотеки от уничтожения либо повреждений. Нужно отметить, что страховка ипотеки гарантирует безопасность как заемщику, так и банку, поэтому она носит обязательный характер. Помимо всего прочего, банки, выдающие кредиты, требуют страхования жизни и трудоспособности.

Если говорить об ипотечном страховании, оно долгосрочное, потому что оформляется на период равный кредиту. Определенные финансовые учреждения продолжают настаивать на том, чтобы заемщики страховали риски потери прав собственности на недвижимость. Чаще всего такое положение распространяется преимущественно на вторичное жилье и не относится к новым ЖК. Особенно распространены комплексные соглашения страхования, включающие в себя и защиту непосредственно самого предмета залога, так и здоровья и жизнедеятельности клиента. Здесь доступно оформление полиса за 5 минут.

Основные задачи ипотечного страхования

Обязательная страховка ипотеки гарантирует возмещение банку материального ущерба, при условии, что с заемщиком произойдет страховой случай, и он по тем или иным причинам не сможет выплатить кредит. Сумма материального возмещения банка не превышает размер, указанный в соглашении. В том случае если объект был уничтожен из-за пожара, разрушения или сноса, этот момент нужно подтвердить документально. Кроме того, он должен быть признан страховым случаем. Только при этом условии страховая фирма сможет исполнить данные обязательства как перед заемщиком, так и перед банком.

Если говорить о страховании жизни, здесь на первый план выходит защита имущественных интересов как банка, так и заемщика. При наступлении страховой ситуации, страховая компания исполнит все обязательства клиента перед банком и закроет долг.

На тарифы по страхованию жизнедеятельности оказывают влияние такие моменты как:

возраст клиента;

состояние его здоровья;

область профдеятельности и занимаемая должность.

Нужно отметить, что при ипотеке цена страховки рассчитывается в каждом случае индивидуально. Дело в том, что такой полис увеличивает и без того немалые затраты заемщика. Однако банки, имея информацию о том, что они при любых обстоятельствах вернут свои средства, охотнее предложат более выгодную процентную ставку на кредит.