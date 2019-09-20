Страйкбол и все для него в одном месте

Страйкбол часто путают с пейнтболом. И на первый взгляд они похожи: тут и там поражают цели, бегают со специальными маркерами, имитирующими оружие, надевают защитную экипировку.

На самом деле все не так. Страйкбол — это полностью мирная войнушка, получить травмы, в которой очень сложно. И если назвать страйкболиста игроком в пейнтбол, то можно смертельно обидеть товарища в защитной форме.

История появления страйкбола

Считается, что игра появилась в Японии, где после Второй мировой войны было запрещено проводить военные учения. Армию вместе с тем надо было поддерживать в работоспособном состоянии. Вот тогда-то хитроумные японцы и придумали «игрушечное» орудие, которое стреляет пластиковыми пулями.

Чуть позже игра распространилась по всему миру и стала не столько военными учениями, сколько приятным развлечением миллионов вполне мирных людей.

Удивительно, но само название «страйкбол» появилось в России из английских слов strike (удар) и ball (шар). Во всем остальном мире ее называют айрсофтом.

Временем появления этой игры в России считаются 90-ые года прошлого века. В то время небольшие группы энтузиастов занимались реконструкциями различных боевых действий с имитацией настоящего оружия в руках. Постепенно количество желающих побегать «в войнушку» увеличилось, страйкбол отделился от исторических реконструкций, став самостоятельной спортивно-активной игрой. Сейчас стайкбольные клубы есть практически в любом достаточно крупном городе.

Страйкбол — игра джентльменов

В этой командной игре нет шариков с краской, которая показывает попадание. Нет и лазерного луча, который сообщит о ранении или гибели бойца. Так что выбывание игрока полностью зависит от его честности. Вот только круг страйкболистов достаточно узок, и недобросовестный член команды может стать нежелательной фигурой в последующих играх.

Первоначально страйкбол был совершенно некоммерческой игрой, где все страйкбольное снаряжение было личной собственностью игроков. Сейчас вполне возможно взять купить новые предметы экипировки, а сценарий игры разработают инструкторы. Игроки могут стать полицейскими, сотрудниками спецназа, партизанами или наемниками.

В экипировку игроков входят:

«Страйкбол-маркеры». В страйкболе максимально имитирует боевые экземпляры. Хороший страйкболист никому не доверит свою боевую единицу: слишком много сил вложено каждым игроком , чтобы подстроить ее под себя.

чтобы подстроить ее под себя. Снаряды. В отличие от пейнтбола , где используются шарики с краской , в страйкболе стреляют пластиковыми пулями. Особого вреда игроку они нанести не могут , хотя летят на расстояние 50−80 метров. Могут использоваться имитации иных боевых снарядов , для создания эффекта взрыва в них применяются петарды.

где используются шарики с краской в страйкболе стреляют пластиковыми пулями. Особого вреда игроку они нанести не могут хотя летят на расстояние 50−80 метров. Могут использоваться имитации иных боевых снарядов для создания эффекта взрыва в них применяются петарды. Обмундирование. Сюда включают жилеты с подсумками , защитные очки , ботинки в стиле «милитари», защитные перчатки , военную форму , шлем. Кстати , в публичных местах страйкболисты стараются не появляться в игровой экипировке. Это одно из неписанных правил спортивной игры.

Приобрести все необходимые предметы поможет страйкбольный магазин. Чтобы попасть в команду, можно просто поинтересоваться наличием в Алтайском крае клуба страйкболистов и подать заявку. В этом виде спорта нет ограничений по числу участников. Только следует учесть, что молодые люди младше 18 лет не имеют права принимать участие в играх.