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Стримы, видео, эфиры: гости «Бирюзовой Катуни» смогут использовать рекордные скорости мобильного интернета

МТС почти в два раза ускорила мобильный интернет на «Бирюзовой Катуни». Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории туристического комплекса.

ГЛК на "Бирюзовой Катуни".
ГЛК на "Бирюзовой Катуни".
Инкомстрой на domofond.ru

Теперь гости курорта смогут увидеть рекордные скорости на экране своих смартфонов во время проведения стримов, просмотра потокового видео и эфиров в соцсетях в любой точке курорта. Улучшение охватило всю территории комплекса: от горнолыжных трасс до озера, от экстримпарка до многочисленных баз отдыха и кафе.

Иннокентий Цой,
директор МТС в Алтайском крае:

— Алтайский край ежегодно посещают более двух миллионов туристов, а в этом году мы ожидаем еще больший туристический бум.

«Бирюзовая Катунь» — один из самых популярных курортов крае, причем если раньше сюда приезжали в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из центральных регионов России, в том числе из Москвы.

Впереди летний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих.


Справка

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» располагается на левом берегу реки Катунь, около горы «Красный камень» и имеет площадь более 3 га, территориально граничит с Республикой Алтай. Имеет развитую инфраструктуру: на ее территории действуют около 30 объекта, в том числе искусственное озеро для купания и рыбной ловли, 3 горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе.

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