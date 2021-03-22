Стримы, видео, эфиры: гости «Бирюзовой Катуни» смогут использовать рекордные скорости мобильного интернета

Теперь гости курорта смогут увидеть рекордные скорости на экране своих смартфонов во время проведения стримов, просмотра потокового видео и эфиров в соцсетях в любой точке курорта. Улучшение охватило всю территории комплекса: от горнолыжных трасс до озера, от экстримпарка до многочисленных баз отдыха и кафе.

— Алтайский край ежегодно посещают более двух миллионов туристов, а в этом году мы ожидаем еще больший туристический бум.

«Бирюзовая Катунь» — один из самых популярных курортов крае, причем если раньше сюда приезжали в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из центральных регионов России, в том числе из Москвы.

Впереди летний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих.