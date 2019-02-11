Зоостилисты: сколько стоят услуги грумеров в Барнауле

Зачем стричь кошек и собак?
Линька, образование колтунов, размножение паразитов, частое загрязнение шерсти и перегрев в жаркую погоду — самые популярные причины, по которым хозяева домашних животных обращаются за стрижкой. Не все способны качественно ухаживать за своими питомцами и тратить на это время. Некоторым людям проще раз в 1−2 месяца возить животное к «стилисту», тем более что сейчас это делают без вредного для здоровья наркоза.
Мониторинг сайтов и аккаунтов в соцсетях барнаульских груминг-салонов показал, что кошек стригут в разы реже, чем собак, а стоит это дешевле. Стригут в основном пушистых длинношерстных кошек. Собак можно стричь любых: вне зависимости от длины их шерсти.
Дело в том, что большинство кошек способны сами справляться со своей гигиеной. Собаки не вылизываются, как кошки, к тому же среди них есть породы, которые вообще не линяют, и у них периодически необходимо удалять старую шерсть.
Какие услуги оказывают барнаульские грумеры?
В стоимость ухода за животным зачастую входит не только стрижка, но и другие услуги. Среди них могут быть:
- мойка и сушка;
- тримминг (выщипывание старой шерсти у собак);
- чистка ушных раковин;
- подстригание и шлифовка когтей;
- чистка параанальных желез;
- парфюмирование собак специальными духами.
Отдельно тарифицируются модельные стрижки — их делают животным, которые участвуют в выставках.
Сколько стоит постричь питомца в Барнауле?
Цены на стрижку зависят от числа допуслуг, размера животного, характера питомца и состояния его шерсти. Многие грумеры открыто пишут о том, что уход для собаки или кошки с агрессивным характером или с запущенной закатанной шерстью обойдется дороже на 200−300 рублей.
Стоимость комплекса услуг по уходу для собак в различных груминг-салонах Барнаула стартует от 600 рублей. Некоторые грумеры поставили нижнюю планку на отметке в 1 тыс. рублей. Есть салоны, где минимальная стоимость начинается с 1,3−1,4 тыс. рублей за стрижку и уход для маленькой собаки.
Для больших собак цены на уход стартуют от 1,8−2 тыс. рублей. Высшая планка — 3 тыс. рублей.
Кошек в Барнауле стригут в среднем за 1 тыс. рублей, но можно найти услуги и за 700−800 рублей. Столько стоит, к примеру, «экспресс-линька»: животное просто хорошо вычесывают, избавляют от колтунов и моют.
Интересно, что грумеры соглашаются стричь кошек на дому (это обойдется на 500 рублей дороже), а вот за собак берутся только в своих салонах. Это объясняют тем, что для стрижки собаки нужны специальное оборудование и инструменты, которые сложно перевозить.
Модельные стрижки для показа животных на выставках обойдутся на 200−300 рублей дороже, чем простой гигиенический уход. Некоторые грумеры вводят акции: скидки на первое посещение, бантики и парфюмирование для собак в подарок. Многие организации также оказывают услуги по стрижке хорьков, кроликов и др.
На «Авито» можно найти услуги грумеров и за 500 рублей с выездом на дом. Но перед тем, как обратиться к такому мастеру, важно понять, насколько он квалифицирован.
Почему стрижка животных обходится так дорого?
Грумеры, активно ведущие свои паблики в социальных сетях, называют ряд причин, из-за которых стоимость стрижки питомца обходится дороже, чем поход его хозяина к парикмахеру. Вот некоторые из них:
- Человек моет и расчесывает волосы регулярно. С животными это происходит намного реже;
- Парикмахер стрижет человеку волосы на голове. Животное стригут полностью, включая интимные зоны;
- Чистка ушей, параанальных желез, подстригание когтей — все это входит в услуги грумера, но не парикмахера;
- Для ухода за животными используют специальную и часто дорогостоящую гипоаллергенную косметику и оборудование;
- Как правило, люди не вертятся, не кусаются, не царапаются и не мочатся на приеме у парикмахера.