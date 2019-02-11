Зоостилисты: сколько стоят услуги грумеров в Барнауле

Лет пять назад многие барнаульцы вряд ли ответили бы на вопрос: «Кто такой грумер?». Сегодня услуги стрижки животных в Барнауле, по данным справочника «2ГИС», предлагают более 30 организаций. Часть из них — ветклиники, остальные специализируются исключительно на уходе за внешним видом питомцев. Altapress.ru выяснил, что могут предложить грумеры в Барнауле и почему стрижки для животных обходятся дороже, чем для человека.

Зачем стричь кошек и собак?

Линька, образование колтунов, размножение паразитов, частое загрязнение шерсти и перегрев в жаркую погоду — самые популярные причины, по которым хозяева домашних животных обращаются за стрижкой. Не все способны качественно ухаживать за своими питомцами и тратить на это время. Некоторым людям проще раз в 1−2 месяца возить животное к «стилисту», тем более что сейчас это делают без вредного для здоровья наркоза.

Мониторинг сайтов и аккаунтов в соцсетях барнаульских груминг-салонов показал, что кошек стригут в разы реже, чем собак, а стоит это дешевле. Стригут в основном пушистых длинношерстных кошек. Собак можно стричь любых: вне зависимости от длины их шерсти.

Дело в том, что большинство кошек способны сами справляться со своей гигиеной. Собаки не вылизываются, как кошки, к тому же среди них есть породы, которые вообще не линяют, и у них периодически необходимо удалять старую шерсть.

Собака моется. СС0

Какие услуги оказывают барнаульские грумеры?

В стоимость ухода за животным зачастую входит не только стрижка, но и другие услуги. Среди них могут быть:

мойка и сушка;

тримминг ( выщипывание старой шерсти у собак);

выщипывание старой шерсти у собак); чистка ушных раковин;

подстригание и шлифовка когтей;

чистка параанальных желез;

парфюмирование собак специальными духами.

Отдельно тарифицируются модельные стрижки — их делают животным, которые участвуют в выставках.

Шотландская кошка. СС0

Сколько стоит постричь питомца в Барнауле?

Цены на стрижку зависят от числа допуслуг, размера животного, характера питомца и состояния его шерсти. Многие грумеры открыто пишут о том, что уход для собаки или кошки с агрессивным характером или с запущенной закатанной шерстью обойдется дороже на 200−300 рублей.

Стоимость комплекса услуг по уходу для собак в различных груминг-салонах Барнаула стартует от 600 рублей. Некоторые грумеры поставили нижнюю планку на отметке в 1 тыс. рублей. Есть салоны, где минимальная стоимость начинается с 1,3−1,4 тыс. рублей за стрижку и уход для маленькой собаки.

Для больших собак цены на уход стартуют от 1,8−2 тыс. рублей. Высшая планка — 3 тыс. рублей.

Кошек в Барнауле стригут в среднем за 1 тыс. рублей, но можно найти услуги и за 700−800 рублей. Столько стоит, к примеру, «экспресс-линька»: животное просто хорошо вычесывают, избавляют от колтунов и моют.

Интересно, что грумеры соглашаются стричь кошек на дому (это обойдется на 500 рублей дороже), а вот за собак берутся только в своих салонах. Это объясняют тем, что для стрижки собаки нужны специальное оборудование и инструменты, которые сложно перевозить.

Модельные стрижки для показа животных на выставках обойдутся на 200−300 рублей дороже, чем простой гигиенический уход. Некоторые грумеры вводят акции: скидки на первое посещение, бантики и парфюмирование для собак в подарок. Многие организации также оказывают услуги по стрижке хорьков, кроликов и др.

На «Авито» можно найти услуги грумеров и за 500 рублей с выездом на дом. Но перед тем, как обратиться к такому мастеру, важно понять, насколько он квалифицирован.

Кошки и собаки. СС0

Почему стрижка животных обходится так дорого?

Грумеры, активно ведущие свои паблики в социальных сетях, называют ряд причин, из-за которых стоимость стрижки питомца обходится дороже, чем поход его хозяина к парикмахеру. Вот некоторые из них: