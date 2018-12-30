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Строгайте меньше. Роспотребнадзор рекомендует выбрасывать салаты сразу после застолья

В новогодние каникулы возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем. Чаще всего это происходит из-за праздничного меню: салатов, холодных закусок, сырых овощей и фруктов, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Салат "Рождественский венок"
Салат "Рождественский венок"
СС0.

Бактерии и вирусы попадают в организм человека из-за нарушения технологии приготовления и сроков хранения блюд. Также продукты могут содержать токсины, микроорганизмы, вызывающие пищевые токсикоинфекции.

Правила пищевой безопасности

  • Перед приготовлением пищи и после контакта с сырой едой необходимо тщательно мыть руки и продукты, а также хорошо очищать поверхность, где ее готовили. Особенно это касается сырого мяса, птицы и морепродуктов.
  • Фрукты, сырые овощи и зелень рекомендуют выдерживать в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли в течение 10 минут. Потом помыть.
  • Не рекомендуется оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, мясо отварное, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства.
  • Свежие блюда не нужно смешивать с остатками блюд от предыдущего дня.
  • Винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде нужно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов не более 6 часов, а заправлять салаты следует непосредственно перед подачей на стол, после чего хранить их не стоит.
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