Строгайте меньше. Роспотребнадзор рекомендует выбрасывать салаты сразу после застолья

Бактерии и вирусы попадают в организм человека из-за нарушения технологии приготовления и сроков хранения блюд. Также продукты могут содержать токсины, микроорганизмы, вызывающие пищевые токсикоинфекции.
Правила пищевой безопасности
- Перед приготовлением пищи и после контакта с сырой едой необходимо тщательно мыть руки и продукты, а также хорошо очищать поверхность, где ее готовили. Особенно это касается сырого мяса, птицы и морепродуктов.
- Фрукты, сырые овощи и зелень рекомендуют выдерживать в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли в течение 10 минут. Потом помыть.
- Не рекомендуется оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, мясо отварное, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства.
- Свежие блюда не нужно смешивать с остатками блюд от предыдущего дня.
- Винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде нужно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов не более 6 часов, а заправлять салаты следует непосредственно перед подачей на стол, после чего хранить их не стоит.