Строй карьеру со школьной скамьи: в Барнауле открыт набор в СГК-классы Фонда Андрея Мельниченко

В барнаульской школе № 53 с сентября 2021 года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начнет работу профильный класс Сибирской генерирующей компании. У восьмиклассников появится возможность не только получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и начать выстраивать свои карьерные планы, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК. Прием заявлений ведется до 18 августа.