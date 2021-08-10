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Строй карьеру со школьной скамьи: в Барнауле открыт набор в СГК-классы Фонда Андрея Мельниченко

В барнаульской школе № 53 с сентября 2021 года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начнет работу профильный класс Сибирской генерирующей компании. У восьмиклассников появится возможность не только получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и начать выстраивать свои карьерные планы, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК. Прием заявлений ведется до 18 августа.

СГК-классы Фонда Андрея Мельниченко.
СГК-классы Фонда Андрея Мельниченко.
Источник: sibgenco.online

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