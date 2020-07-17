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Студенты Алтайского филиала РАНХиГС получают дипломы о высшем образовании небольшими группами

На входе в академию выпускникам и их гостям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, соблюдается масочный режим.

Всего в июле академию заканчивают около 300 студентов. Каждый шестой получает диплом с отличием.

Вручение диплома о высшем образовании.
Вручение диплома о высшем образовании.
Фото Алтайского филиала РАНХиГС

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и чтобы избежать массового скопления людей, от традиционной формы вручения дипломов пришлось отойти. Процедура прощания с вузом представляет собой путешествие по станциям.

Все выпускники по желанию разделены на группы по 5−6 человек. Между группами — временной промежуток полчаса. Ребята вместе с родителями еще раз проходят по коридорам академии. В переходе между корпусами их встречает гора разноцветных воздушных шаров — выбирай любой. Внутри шара — пожелание-напутствие. Обязательно — поход на профилирующую кафедру. К примеру, психологам вслед за своими педагогами необходимо произнести клятву психолога, юристам — оставить свой след гуашью на листе ватмана на память преподавателям и выслушать «приговор» сурового судьи на счастливую жизнь.

Вообще, во время прохождения квеста ребята встретились с большим количеством приятных сюрпризов. И все ради получения заветного диплома. Их вручали в большом конференц-зале академии. Директор Алтайского филиала РАНХиГС И. А. Панарин, руководители направлений поздравили ребят с окончанием вуза, пожелали всего доброго. А в финале мероприятия преподаватели академии предложили выпускникам помощь в трудоустройстве, поиске первого места работы.

Вручение дипломов завершится сегодня. В Алтайском филиале РАНХиГС в этом году их вручали 3 дня. Среди выпускников 2020 года известные спортсмены, политические деятели, управленцы, для которых Алтайский филиал РАНХиГС стал вторым домом!

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС

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