Студенты Алтайского филиала РАНХиГС получают дипломы о высшем образовании небольшими группами

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и чтобы избежать массового скопления людей, от традиционной формы вручения дипломов пришлось отойти. Процедура прощания с вузом представляет собой путешествие по станциям.
Все выпускники по желанию разделены на группы по 5−6 человек. Между группами — временной промежуток полчаса. Ребята вместе с родителями еще раз проходят по коридорам академии. В переходе между корпусами их встречает гора разноцветных воздушных шаров — выбирай любой. Внутри шара — пожелание-напутствие. Обязательно — поход на профилирующую кафедру. К примеру, психологам вслед за своими педагогами необходимо произнести клятву психолога, юристам — оставить свой след гуашью на листе ватмана на память преподавателям и выслушать «приговор» сурового судьи на счастливую жизнь.
Вообще, во время прохождения квеста ребята встретились с большим количеством приятных сюрпризов. И все ради получения заветного диплома. Их вручали в большом конференц-зале академии. Директор Алтайского филиала РАНХиГС И. А. Панарин, руководители направлений поздравили ребят с окончанием вуза, пожелали всего доброго. А в финале мероприятия преподаватели академии предложили выпускникам помощь в трудоустройстве, поиске первого места работы.
Вручение дипломов завершится сегодня. В Алтайском филиале РАНХиГС в этом году их вручали 3 дня. Среди выпускников 2020 года известные спортсмены, политические деятели, управленцы, для которых Алтайский филиал РАНХиГС стал вторым домом!
Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС