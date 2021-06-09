Больше всего людям во всем мире полюбились именно суши и роллы. Это порционные блюда с рисом и морепродуктами. К услугам гурманов вся польза богатейших даров океана. Чаще всего эти блюда подают на вынос или предлагают доставку.

Вкусная и полезная кухня Японии пришлась по вкусу не только коренным жителям, но и другим людям планеты. По всему мир открыты кафе, рестораны и просто доставки суши, роллов, лапши WOK, супов и других блюд, которые были созданы в Стране Восходящего Солнца. Причина такой популярности очень проста — продукты, используемые для приготовления блюд, низкокалорийны, подвергаются минимальной тепловой обработке, что сохраняет максимум полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Доставка суши в Барнауле всегда гарантирует свежие, вкусные и оригинально оформленные блюда.

Суши Мастер

Суши Мастер — одно из многих заведений одноименной ресторанной сети. Здесь подают свежие вкусные блюда японской кухни, самыми распространенными из которых являются суши и роллы.

Суши Мастер выбирают потому, что здесь работают профессиональные повара-сушисты, которые соблюдают рецептуру и технологию приготовления блюда. В составе используют только самые свежие и качественные продукты от проверенных поставщиков.

Суши Мастер, несмотря на статус ресторана, поддерживает низкие цены. Здесь постоянно проводят акции и предлагают скидки. Несмотря на большую загруженность, в Суши Мастер свой заказ вы получите максимально быстро.

Отведать блюда японской кухни вы можете в ресторане или заказать доставку на дом. Обедая в ресторане, вы сможете воочию увидеть, как готовятся ваши суши, а потому будете уверены в их свежести и качестве. Еду курьер привезет в течение 60 минут в любую точку города. Суши и роллы, заказанные на дом, будут такие же свежие, как и в ресторане, так как для доставки используется специальная тара. А при заказе на сумму от 700 рублей, доставка бесплатна.

Сушия

Заведение ориентировано на доставку блюд по городу. Также здесь можно заказать еду на вынос и пообедать в близлежащем парке. Суши и роллы здесь всегда свежие, вкусные и аппетитные. Порции большие, цены низкие.

Суши WOK

В Барнауле открыты несколько точек по продаже известной лапши WOK, а вместе с ней суши и роллов. Полакомиться блюдами японской кухни можно в зале одного из ресторанчиков, заказать еду на вынос или доставку на дом. Персонал в Суши WOK приветливый, цены приятные, а продукты свежие.

Суши Лавка

Еще одно заведение в Барнауле, где заказать суши можно только на вынос или с доставкой на дом. Довольно приятное заведение с дружелюбными ценами. В Суши лавке работает приветливый персонал, доставка осуществляется точно к назначенному времени или, если заказ срочный, в течение часа.

ИПОНКИН brothers

Уютное кафе, ориентированное преимущественно на японскую кухню. Здесь быстро приготовят заказ, подадут в зал или, при необходимости, доставят на дом. Ипонкин регулярно проводит акции и предоставляет скидки постоянным клиентам.