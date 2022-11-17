Ассортимент
Новая сеть ресторанов быстрого питания изрядно поднаторела в изготовлении «быстрой еды», которую можно попробовать в самом заведении, прихватить в дорогу или заказать для того или иного торжества.
Ресторанчики SUSHIBIZA помимо вкусной еды предлагают окунуться в приятную дружескую атмосферу, отдохнуть от повседневности на мягких диванах за удобными столиками. Под стать общей атмосфере спокойствия и расслабленности и дизайн заведений — со стильным оформлением интерьера в песочно-пляжных тонах.
Что предлагает SUSHIBIZA клиентам:
- Классические роллы, а также горячие и запеченные.
- Пиццу с сыром, курицей, ветчиной, колбасой и грибами.
- Шаурму с лавашем, филе цыпленка, овощами, грибами и прочими полезными и вкусными продуктами.
- Хот-доги традиционные и оригинальные.
- Wok (вок) с говядиной, свининой, курицей и грибами. И не только.
- А также супы, салаты, десерты, холодные и горячие напитки.
Блюда, приготовленные квалифицированным персоналом быстро и по проверенным рецептам, могут послужить и завтраком, и обедом, и ужином. При заказе разрешается добавить или напротив, убрать из меню какие-либо виды соусов, приправ и прочих ингредиентов.
Если намечается встреча с друзьями, корпоратив, празднование юбилея или любой другой «некруглой» даты, то можно заказать набор из различных блюд, представленных рестораном. Еда от SUSHIBIZA не просто утолит аппетит, но понравится каждому посетителю и заказчику — найти кушанье по вкусу не составит труда.
Как заказать
Заказ осуществляется либо за столиком ресторана, либо удаленно — по телефону или на сайте sushibiza.ru. Плюсом выбора через интернет считается возможность поиска нужного блюда согласно личным предпочтениям, оформление доставки и оплаты наличными, онлайн или банковской картой. При заказе некоторых блюд дистанционно, работают бонусы и действуют акции.
Посетить сети быстрого питания SUSHIBIZA лично можно по адресам: ТЦ Европа,
Павловский тракт, 251в, 2 этаж и проспект Строителей, 25 А также связаться по
телефону: