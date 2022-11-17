17 ноября
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Потребитель

SUSHIBIZA: вкусно поесть — это к нам

Не так давно в городе открыли сеть быстрого питания под названием SUSHIBIZA (СушИбица). Но даже за короткий срок рестораны этого бренда успели расположить к себе гурманов и любителей фастфуда. Сюда стремятся заглянуть как местные жители, так и гости города. Ну и согласно тенденциям сегодняшнего дня, закуску и напитки от SUSHIBIZA не возбраняется заказать на дом или в офис — достаточно позвонить или сделать заявку через интернет.

Посетители заведения.
Посетители заведения.
Источник: SUSHIBIZA

Ассортимент

Новая сеть ресторанов быстрого питания изрядно поднаторела в изготовлении «быстрой еды», которую можно попробовать в самом заведении, прихватить в дорогу или заказать для того или иного торжества.

Ресторанчики SUSHIBIZA помимо вкусной еды предлагают окунуться в приятную дружескую атмосферу, отдохнуть от повседневности на мягких диванах за удобными столиками. Под стать общей атмосфере спокойствия и расслабленности и дизайн заведений — со стильным оформлением интерьера в песочно-пляжных тонах.

Что предлагает SUSHIBIZA клиентам:

  • Классические роллы, а также горячие и запеченные.
  • Пиццу с сыром, курицей, ветчиной, колбасой и грибами.
  • Шаурму с лавашем, филе цыпленка, овощами, грибами и прочими полезными и вкусными продуктами.
  • Хот-доги традиционные и оригинальные.
  • Wok (вок) с говядиной, свининой, курицей и грибами. И не только.
  • А также супы, салаты, десерты, холодные и горячие напитки.

Блюда, приготовленные квалифицированным персоналом быстро и по проверенным рецептам, могут послужить и завтраком, и обедом, и ужином. При заказе разрешается добавить или напротив, убрать из меню какие-либо виды соусов, приправ и прочих ингредиентов.

Если намечается встреча с друзьями, корпоратив, празднование юбилея или любой другой «некруглой» даты, то можно заказать набор из различных блюд, представленных рестораном. Еда от SUSHIBIZA не просто утолит аппетит, но понравится каждому посетителю и заказчику — найти кушанье по вкусу не составит труда.

Посетители заведения.
Посетители заведения.
Источник: SUSHIBIZA

Как заказать

Заказ осуществляется либо за столиком ресторана, либо удаленно — по телефону или на сайте sushibiza.ru. Плюсом выбора через интернет считается возможность поиска нужного блюда согласно личным предпочтениям, оформление доставки и оплаты наличными, онлайн или банковской картой. При заказе некоторых блюд дистанционно, работают бонусы и действуют акции.

Посетить сети быстрого питания SUSHIBIZA лично можно по адресам: ТЦ Европа,

Павловский тракт, 251в, 2 этаж и проспект Строителей, 25 А также связаться по

телефону: +7 (3852) 60-02-12.

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