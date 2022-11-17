Не так давно в городе открыли сеть быстрого питания под названием SUSHIBIZA (СушИбица). Но даже за короткий срок рестораны этого бренда успели расположить к себе гурманов и любителей фастфуда. Сюда стремятся заглянуть как местные жители, так и гости города. Ну и согласно тенденциям сегодняшнего дня, закуску и напитки от SUSHIBIZA не возбраняется заказать на дом или в офис — достаточно позвонить или сделать заявку через интернет.

Ассортимент

Новая сеть ресторанов быстрого питания изрядно поднаторела в изготовлении «быстрой еды», которую можно попробовать в самом заведении, прихватить в дорогу или заказать для того или иного торжества.

Ресторанчики SUSHIBIZA помимо вкусной еды предлагают окунуться в приятную дружескую атмосферу, отдохнуть от повседневности на мягких диванах за удобными столиками. Под стать общей атмосфере спокойствия и расслабленности и дизайн заведений — со стильным оформлением интерьера в песочно-пляжных тонах.

Что предлагает SUSHIBIZA клиентам:

Классические роллы , а также горячие и запеченные.

а также горячие и запеченные. Пиццу с сыром , курицей , ветчиной , колбасой и грибами.

курицей ветчиной колбасой и грибами. Шаурму с лавашем , филе цыпленка , овощами , грибами и прочими полезными и вкусными продуктами.

филе цыпленка овощами грибами и прочими полезными и вкусными продуктами. Хот-доги традиционные и оригинальные.

Wok ( вок) с говядиной , свининой , курицей и грибами. И не только.

вок) с говядиной свининой курицей и грибами. И не только. А также супы , салаты , десерты , холодные и горячие напитки.

Блюда, приготовленные квалифицированным персоналом быстро и по проверенным рецептам, могут послужить и завтраком, и обедом, и ужином. При заказе разрешается добавить или напротив, убрать из меню какие-либо виды соусов, приправ и прочих ингредиентов.

Если намечается встреча с друзьями, корпоратив, празднование юбилея или любой другой «некруглой» даты, то можно заказать набор из различных блюд, представленных рестораном. Еда от SUSHIBIZA не просто утолит аппетит, но понравится каждому посетителю и заказчику — найти кушанье по вкусу не составит труда.

Посетители заведения. Источник: SUSHIBIZA

Как заказать

Заказ осуществляется либо за столиком ресторана, либо удаленно — по телефону или на сайте sushibiza.ru. Плюсом выбора через интернет считается возможность поиска нужного блюда согласно личным предпочтениям, оформление доставки и оплаты наличными, онлайн или банковской картой. При заказе некоторых блюд дистанционно, работают бонусы и действуют акции.