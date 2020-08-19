Суть процедуры банкротства физических лиц, ее плюсы и минусы

Под банкротством физического лица подразумевается признание факта, что гражданин не способен исполнять финансовые обязательства и рассчитываться с кредиторами. Данный статус признает арбитражный суд. Представители Банкрот Консалт рассказали, как происходит процедура банкротства.

Как физическому лицу стать банкротом

Гражданин обязан начать процедуру в том случае, если сумма общего долга достигла 500 тысяч рублей или выше, а выплаты просрочены на три месяца. Необязательно дожидаться возникновения подобных ситуаций, можно заняться этим вопросом и раньше, если становится очевидным, что банкротство неизбежно. Инициативу в этом случае могут проявить и кредиторы. Законодательством конкретно оговорены случаи, в каких должник вынужден заняться процедурой, а в каких может сделать это по собственному желанию.

Реакция общества на Закон о банкротстве физических лиц была неоднозначной. Если человек официально заявит о своей финансовой несостоятельности, ему грозит лишение всех накоплений. Возникало предположение, что данный закон может спровоцировать у заемщиков необязательность, последствиями которой будут финансовые потери у кредиторов. Плюсом такой процедуры для заемщика является шанс освободиться от долгового рабства, а для поручителей — не подвергаться опасности влезть в многомиллионные долги.

Плюсы и минусы получения статуса

Явный минус такого статуса — это его последствия. Во-первых, расходы на процедуру немаленькие. Во-вторых, на период процесса гражданин не имеет права заниматься сделками по приобретению, продаже и передаче в залог собственности, а также предоставлять поручительства.

В случае признания гражданина банкротом он не может делать следующее:

распоряжаться собственностью , включенной в конкурсную массу;

включенной в конкурсную массу; покидать пределы страны ( по решению суда);

по решению суда); пользоваться средствами , помещенными на банковские счета ( карты должны быть переданы должником финансовому управляющему).

Физическое лицо, которое было признано банкротом, при обращении в финансовую компанию с целью получить кредит или займ, обязано сообщать организации о своем статусе на протяжении пяти лет. Гражданин, признанный банкротом, в течение трех лет не может занимать управляющих должностей.

Несмотря на серьезные минусы, многие граждане добровольно решаются на эту процедуру по следующим причинам:

освобождение от выполнения требований по финансовым обязательствам , связанным с обязательными платежами;

связанным с обязательными платежами; отсутствие начислений пеней и процентов по обязательствам;

прекращение действия исполнительных листов по имущественным претензиям.

По признанию гражданина банкротом и реализации его имущества, он не обязан выполнять оставшиеся неудовлетворенными требования кредиторов.