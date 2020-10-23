Сварочные электроды в промышленности как элемент успешной работы и эффективности

Сварочные электроды востребованы во всех сферах промышленности. Легкая, пищевая, химическая нуждаются в регулярной поставке качественного оборудования. Это же можно сказать о сфере строительства. СпецЭлектрод предоставляет потребителям более двухсот марок электродов. Отечественный производитель неоднократно доказывал преимущества своей продукции — электродов для сварки — по сравнению с аналогами, произведенными в Украине или Китае.

Сфера использования сварочных электродов

Ручная электродуговая сварка не требует огромных вложений. Но высокое качество сварного шва, сваривания различных металлов и сплавов возможно только при использовании качественной продукции.

Сварка нужная для создания блоков пространственных объектов, сваривания стержней из арматур, возведения сборных железобетонных конструкций, обработки арматур при отсутствии контактных устройств и так далее.

Электроды используются в разных сферах, что доказывает восстребованность этих материалов важными потребителями России. Продукция СпецЭлектрод имеет сертификацию электродов в системе НАКС, ГостР, Морского Регистра и Речного Регистра.

Среди тех , кто уже использовал электроды от СпецЭлектрод — ведущие промышленные предприятия

В ходе работ на Клинцовском автокрановом заводе (КАЗ) применяют высококачественные электроды для сварки. Качканарский ГОК — российский производитель железорудного сырья, разрабатывает железорудные месторождения Качканарской группы и использует в полном объеме сварочные электроды МР-3 и МР-3С, СЭОК-46, УОНИ-13/55 и УОНИ-13/45, наплавочные электроды Т-590 и многие другие марки.

Объекты Михайловского ГОКа используют электроды с основным типом покрытия марки УОНИ 13/55 и УОНИ 13/45. Для развития ГОК «Аметистовое» используются сварочные электроды для сварки углеродистых сталей с основным покрытием, рутиловым и рутилово-целлюлозным УОНИ-13/55, УОНИ-13/45, СЭОК-46, АНО-4, МР-3, СЭЛБ-52, наплавочные электроды Т-620, электроды для резки ОЗР-1. На Нижнетагильском металлургическом комбинате применяют марки МР-3С, ОЗС-4, УОНИ-13/55, УОНИ-13/45, ОЗС-12, СЭОК-46, Т-590 и другие.

Это далеко не полный перечень предприятий, нуждающихся в данной продукции. Среди них такие гиганты промышленности, как Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина в Свердловской области, ОАО «Уральская Сталь», Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), ГеоПроМайнинг, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), НПО Машиностроения и его проектно-строительный комплекс.