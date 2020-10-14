Светлое будущее труженика тыла

Алтайские энергетики на полгода раньше срока подключат к сетям дом жителя Панкрушихинского района Николая Постева. Несмотря на то, что электроснабжение 88-летнего труженика тыла в данный момент качественное и надежное. О просьбе Николая Павловича в электросетевую компанию сообщили активисты ОНФ.

Несмотря на качественное электроснабжение заявителя, алтайские энергетики на полгода приблизили срок подключения к своей сети дома 88-летнего жителя Панкрушихинского района. О просьбе Николая Постева в электросетевую компанию сообщили активисты Общероссийского народного фронта.

Сегодня дом труженика тыла Николая Постева, как и других сельчан, подключен к сетям Урываевского хлебоприемного пункта. После смены собственника предприятия вопросов с поставкой электричества не возникало. Скажем больше, новый владелец линии электропередачи просто не имеет права отключать потребителей. Основание — правила, утвержденные постановлением Правительства РФ № 442 (от 04.05.2012).

Тем не менее, Николай Постев и некотрые жители поселка Зари решили, что надежнее всего подключиться к Россети Сибирь. В 2018 году труженик тыла подал заявку на техприсоединение к сетям компании. Все работы были выполнены в срок. Но позже Николай Павлович признался, что неверно указал точку подключения.

В октябре 2019 сельчанин повторно подал заявку. С ним был заключен новый договор, но уже с правильно указанной точкой присоединения. По дополнительному соглашению подключить нового абонента планировалось 18 июня 2021 года.

Но 88-летний сельчанин всерьез забеспокоился, хотя угрозы отключения от электросети хлебоприемного пункта не было.

В Алтайском филиале Россети Сибирь решили пойти навстречу Николаю Постеву. Техприсоединение заявителя будет завершено раньше — до конца первой декады ноября этого года. Строительство участка распредсети для труженика тыла уже начались.