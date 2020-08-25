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Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи

Банк объединил самые востребованные предложения в одном кредитном продукте и готов представить на российском рынке молодежную программу.

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш», аналогов которой нет на финансовом рынке. В новом предложении АТБ сделал упор на молодежный сегмент с целью познакомить и оказать необходимые услуги тем, кто только делает первые самостоятельные шаги в финансовом мире.

Сергей Конев,
директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ:

Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего Банка. При этом карта абсолютно бесплатная и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей.

Главные преимущества карты «Фреш»:

  • бесплатная карта с грейс-периодом;
  • быстрое принятие решения;
  • минимум документов и требований;
  • привлекательная программа лояльности с кэшбэком до 10% (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи (развлечения, образование, спорт и красота);
  • современный мобильный банк и банковские сервисы.

Кроме того, Сергей Витальевич отметил, что в мире цифровых технологий и быстро меняющихся трендов очень важно уметь подстроиться под реалии текущего рынка потребительского кредитования. В условиях конкуренции очень важно создавать новые интересные для клиента кредитные продукты. Делая ставку на молодежь, банк позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово самостоятельным, сформировать кредитную историю и в дальнейшем получать кредиты по условиям, действующим для постоянных клиентов АТБ.

Информацию о новом продукте для молодёжи «Фреш» можно узнать на сайте.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

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