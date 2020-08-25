Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш», аналогов которой нет на финансовом рынке. В новом предложении АТБ сделал упор на молодежный сегмент с целью познакомить и оказать необходимые услуги тем, кто только делает первые самостоятельные шаги в финансовом мире.

Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего Банка. При этом карта абсолютно бесплатная и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей.