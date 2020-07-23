Свежие новости футбола в мире

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А теперь расскажем о самых громких событиях за последние несколько дней.

Спортивный арбитражный суд разрешил «Ман Сити» играть

У «Манчестер Сити» были серьезные проблемы из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. В связи с этим, спортивный арбитражный суд (CAS) хотел отменить все выступления клуба на два сезона. Руководство «Ман Сити» подало апелляцию, а команда продолжила играть. В 35-м туре она «всухую» разгромила «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 5:0.

Теперь же стало известно, что CAS отменил запрет на выступления «Манчестер Сити». Однако апелляция «горожан» удовлетворена лишь частично. В течение 30-ти дней клуб должен будет выплатить 10 миллионов евро штрафа.

Напомним, что руководство клуба серьезно завышало доходы от спонсорских контрактов с 2012-го по 2016-й годы.

УЕФА учитывает решение CAS и отмечает, что не имеет смысла выносить более строгий вердикт, потому что до сих пор не найдено достаточно убедительных доказательств.

Напомним, что в феврале этого года УЕФА отстранил «Ман Сити» от участия в Лиге чемпионов sportarena.com/football/liga-chempionov и Лиге Европы на два сезона и вынес штраф в 30 миллионов евро. Клуб подал апелляцию, которую не успели рассмотреть из-за пандемии коронавируса. Теперь положение «горожан» существенно улучшилось.

Юрген Клопп — новый тренер немецкой сборной?

Знаменитый специалист Юрген Клопп сейчас возглавляет «Ливерпуль». Он убежден, что не хочет оставлять своего поста на протяжении еще минимум 4-х лет — до 2024-го года.

Однако немецкая пресса уже узнала, что после этого Клопп хочет возглавить сборную Германии. Что ж, вполне достойный претендент, если учесть заслуги Клоппа перед всеми его предыдущими клубами.

С 2006-го года во главе Бундестима стоит Йоахим Лёв. Клопп же возглавляет «Ливерпуль» с 2015-го года. Если он сдержит свое слово, то получится, что наставник пробудет главным тренером англичан целых 10 лет!