Свежий хит. Как в Алтайском крае создали свои варианты известных мировых напитков

Как распробовать напиток
Завод Бочкари. Дегустационная комната: в центре — большой круглый стол, чуть в стороне — закрытые от посторонних глаз кабинки. Здесь, в недосягаемости от любопытных взоров, пробуется и оценивается все, что ежедневно производится на предприятии.
Вальдемар Михаэлис,
главный пивовар «Бочкарей» рассказывает:
дегустировать напиток в одноразовом стакане лучше не стоит — пластик в любом случае будет передавать посторонний привкус. А вот стеклянный бокал подойдет как нельзя лучше.
По бокалам разлили три новых варианта напитков — Cola, Orange и CitrusHit. Одними из первых их попробовали приглашенные на завод журналисты и сразу сказали: «Вкусно!»
Как все начиналось
Еще полгода назад в «Бочкарях» даже не помышляли выпускать безалкогольные напитки c этими вкусами. Но весной грянули всем известные геополитические события, и мир во многом изменился.
Транснациональные компании сначала заявили о своих намерениях уйти из России, а затем начали претворять свои планы в жизнь, постепенно сворачивая производства. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает.
Буквально сразу торговые сети обратились к российским производителям.
Александр Буренин, исполнительный директор завода «Бочкари», подтверждает: звонки поступали десятками.
Стандарты и принципы работы таких гигантов, как PepsiCo, на Алтае знают не понаслышке, «Бочкари» реализуют сразу несколько проектов по копакингу (производству и розливу напитков для компаний-партнеров). Примечательно, что местное производство транснациональная корпорация оценивает очень высоко: по подготовленности всех процессов на 99,25% из возможных 100%.
Такой опыт на заводе сочли конкурентным преимуществом и взялись за дело.
Как рождались новые напитки
Создать новый напиток — дело не простое, и занимает оно порой от восьми месяцев до года. В этот раз пришлось действовать быстрее. Технологи подбирали рецептуры, снабженцы искали лучшие ингредиенты, специально обученные дегустаторы оценивали все, что получалось. Шесть месяцев, и вот оно — рождение хита.
На сегодняшний день в линейке Bochkari Hit три варианта напитков. Cola Bochkari (КолаБочкари) с узнаваемым и популярным во всем мире вкусом, наполненным ароматом ванили, корицы и цитрусовыми нотами. Orange Bochkari (ОранджБочкари)с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом и натуральным соком. И CitrusHit Bochkari (ЦитрусхитБочкари) — освежающее сочетание лимона и лайма.
Татьяна Ганина,
директор департамента качества и стандартизации, объясняет:
для производства новых напитков используются только высококачественные компоненты. Привозят их на Алтай из Германии. Поставщик — европейский лидер данного сектора, который работает, в том числе и с мировыми транснациональными корпорациями.
Все напитки Bochkari Hit приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей. Сахар на заводе не простой, а класса «Экстра». Доставляют его на производство из Краснодарского края.
Свои новые напитки «Бочкари» разливают в ПЭТ-тару объемом 0,5 и 1,5 литра. В ближайшее время они могут появиться и в «стекле». В начале 2022 года на заводе была установлена суперсовременная линия розлива в стеклянную бутылку, мощности которой позволяют обеспечить потребность нового безалкогольного производства.
Где купить новую Колу
Пилотная партия импортозаместительных напитков на заводе уже разлита и отправлена в магазины, от которых есть предзаказ и на будущее. Генеральный директор «Бочкарей» Вадим Смагин отмечает: спрос на напитки с полюбившимися вкусами большой, и потребность в них будет только увеличиваться.
В компании планируют в ближайшие месяцы войти во все крупные торговые сети со своим продуктом и получить обратную связь от потребителей. На предприятии обещают: цена на бочкаревкую Cola, Orange и Citrus будет на 10−20% ниже, чем у иностранных аналогов.
Как складывается сезон
2022 год для Бочкаревского пивоваренного завода, как и для других российских производителей напитков, выдался сложным. Введенные против России санкции осложнили закуп сырья и комплектующих. Это стало серьезной проблемой, которую предприятию пришлось экстренно решать. На сегодняшний день завод обеспечен всем необходимым на несколько месяцев вперед. С другой стороны, вырос спрос на продукцию, и это безоговорочный плюс.