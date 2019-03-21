Свыше 4 тысяч ипотечных займов оформлено в Алтайском филиале Россельхозбанка

На 15 марта 2019 года объем ипотечного кредитного портфеля Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил отметку в 4,2 млрд рублей. Всего в Алтайском филиале займы на жилье оформили более 4,4 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай.

Наибольшим спросом у жителей двух Алтаев пользуется вторичное жилье — доля таких покупок составляет около 80%. На новостройки приходится порядка 10% сделок.

Активно заемщиками используется материнский капитал для оплаты первоначального взноса. В 2018 году данной программой воспользовалось свыше 100 семей. Возможность использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса является одним из преимуществ ипотечного кредитования в Россельхозбанке.

Не менее популярна у жителей регионов Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми. По этой программе ипотечный кредит предоставляется семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Основным преимуществом данной программы является достаточно привлекательная процентная ставка.

Рефинансирование ипотечных кредитов занимает особое место в линейке программ ипотечного кредитования в Россельхозбанке. Данным продуктов в 2018 году воспользовалось 400 клиентов, оформивших заем на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Владимир Богданов,

директор филиала:

Банк постоянно совершенствует кредитные процессы, расширяет линейку продуктов и специальных предложений. Стоит отметить, наши процентные ставки и условия по ипотечному кредиту, являются конкурентными и достаточно привлекательными для населения.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Источник: АО «Россельхозбанк»