Свободная, альтернативная и прямая продажи, особенности сделок с недвижимостью

Чаще всего при продаже недвижимости продавец планирует на вырученную сумму купить новую жилплощадь. Определенный процент владельцев заинтересован в свободной денежной сумме, но он намного ниже. Сделка купли-продажи может заключаться по разным схемам — альтернативной и прямой (свободной, чистой). Иногда используют «цепочки» продаж, в их состав входит несколько альтернатив.

Прямая или свободная продажа

Свободная сделка предполагает переход права собственности на недвижимость от собственника к покупателю. Деньги переводятся на расчетный счет либо выплачиваются наличными. Такую продажу называют прямой, во избежание рисков нужно уделить внимание документам. В бумагах должны содержаться все основные условия сотрудничества:

дата выселения старых хозяев;

порядок передачи ключей;

снятие жильцов с регистрации;

наличие обременений ( если они есть) на имущество;

если они есть) на имущество; план действий в случае непредвиденных ситуаций.

Покупка квартиры занимает буквально несколько дней, но выселение может не совпадать с датой продажи (оно осуществляется по договоренности сторон). Много хороших, актуальных вариантов представлено на сайте сервиса ДомКлик. Если планируете купить новое жилье, знакомьтесь с предложениями, каждое идет с фото, ценой, указанием площади, района и прочих параметров. Это сделает поиск простым и быстрым. Прямая сделка позволяет заключать договора в минимальные сроки без лишних ожиданий.

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

Альтернативная сделка

Чаще всего купля-продажа квартиры осуществляется для того, чтобы купить на вырученную сумму новую жилую площадь. Такие сделки относят к альтернативным. Процесс оформления документов намного более сложный. Сторон в процедуре три:

продавец первый;

покупатель;

продавец второй.

Второй продавец — это собственник жилья, которое хочет приобрести первый продавец. Поскольку владелец продаваемой недвижимости не может остаться вообще без жилплощади, он ищет другую квартиру взамен, а на это надо время. Покупатель ждет, пока продавец найдет новое жилье с учетом своих требований. Фактически альтернативная сделка — это не заключение классического договора купли-продажи, а размен или обмен недвижимости. Деньги на руки не передаются, а перечисляются на счет владельца альтернативной жилплощади.

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

Если при альтернативной продаже гражданин находит недвижимость дешевле, остаток суммы он получит на руки. Когда квартира оказывается дороже той, которая ранее была продана, нужно перекрыть разницу до полной стоимости. Чтобы заключить сделку в минимальные сроки, нужно подбирать альтернативу согласно той сумме, которая есть на руках. Завышать цену для покупки дорогого жилья просто нет смысла, поскольку сделка затянется во времени. Самостоятельно альтернативную покупку-продажу осуществляют, но чаще обращаются к агентам по недвижимости. Они ускорят процесс, намного быстрее подберут нужные варианты из собственных баз данных. Риэлтор берет за услуги 2−8% от цены имущества.

Преимущества альтернативных сделок:

Возможность уменьшить стоимость , если у продавца альтернатива уже подобрана.

если у продавца альтернатива уже подобрана. Юридическая чистота объектов будет тщательно , возможно , неоднократно проверена , так как участники сделки заинтересованы в доведении процедуры до конца.

возможно неоднократно проверена так как участники сделки заинтересованы в доведении процедуры до конца. Отработанная схема договора мены — сами вы будете намного дольше продавать одну квартиру и покупать другую.

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

К рискам можно отнести отказ продавца от сделки, изменение условий в одностороннем порядке, отсутствие договоренностей между собственниками одного объекта. Другие подводные камни — смерть собственника, признание владельца недееспособным. Длинная цепочка альтернатив увеличивает сроки оформления сделки и, соответственно, риски ее разрыва.

Порядок проведения сделки

Участников сделки при самом простом раскладе будет три, а квартиры две. Перечень покупателей и продавцов:

покупатель , который готов оплатить покупку наличными;

который готов оплатить покупку наличными; владелец объекта , с продажи которого планируется купить новое жилье;

с продажи которого планируется купить новое жилье; только продавец.

Основную сумму обычно вносит первый участник и взамен он получает квартиру. Средства он отдает не своему продавцу, а третьему лицу в цепочке. Второй участник (владелец квартиры, который хочет продать одно жилье и купить другое) не получает деньги на руки. Оплата за квартиру перечисляется третьему продавцу. Разница будет оплачена удобным способом — причем речь о разнице в любую сторону.

Продать квартиру по такой схеме может каждый желающий, но учтите, что альтернативная продажа предполагает определенные сложности в реализации. Даже на самую простую сделку уходит целый день, сроки поиска квартиры второму участнику могут затягиваться. Есть сложности с оформлением налогового вычета (нужна помощь юриста или бухгалтера). Любой участник сделки может отказаться от покупки-продажи, и все остальные продавцы, покупатели понесут убытки (временные, финансовые).

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

Узнать условия по продаже или покупке недвижимости вы можете через специалистов сервиса ДомКлик. Среди объявлений попадаются варианты с «подобранной альтернативой». Это означает, что цепочка частично либо полностью собрана. Выбор такого варианта поможет сэкономить время, но перечень таких объявлений обычно небольшой. Альтернативные сделки могут заключаться в том числе в ипотеку, а деньги переводиться не только на счет в банке, но и размещаться в банковской ячейке.

Если хотите заключить сделку не с 3, а с 5−8 участниками, действуйте через профессионалов, ищите специалистов по рекомендациям. Подобные сделки сложные в заключении, придется все тщательно продумать. Отдельное внимание нужно уделить документальным вопросам — а именно одновременной регистрации перехода права собственности.

Заключение

Альтернативные сделки с недвижимостью помогут продать один объект и купить другой. Это хороший вариант для собственников, желающих разделить общую жилплощадь. Сделка относится к сложным, связана с рядом технических нюансов. Для ее проведения стоит обращаться к профессиональным риэлторам.

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